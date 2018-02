=== 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q, Zaandam *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (11:30 PK in Frankfurt), Wiesbaden 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Düsseldorf), Duisburg *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Leverkusen *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Stuttgart *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis, Salzgitter 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/MLP SE, Jahresergebnis, Wiesloch *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis, Wien *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: 10,9 Punkte zuvor: 11,0 Punkte 08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1Q, Zwingenberg *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -14.500 gg Vm zuvor: -25.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,4% zuvor: 5,4% *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 DE/HSH Nordbank AG, PK von Hamburgs Erstem Bürgermeister Scholz und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther zu Verkauf angesichts des Fristendes der EU-Kommission für Unterzeichnung eines Verkaufsvertrags, Kiel 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ghanas Präsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, PK nach Gespräch, Berlin *** 14:30 US/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 64,0 zuvor: 65,7 *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris - DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2017, Walldorf - DE/Isra Vision Systems AG, Ergebnis 1Q, Darmstadt - ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2018 (bis 1.3.), Barcelona ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 28, 2018 00:05 ET (05:05 GMT)

