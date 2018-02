Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INNOGY - Die kommunalen Aktionäre von RWE reagieren besorgt auf Spekulationen über eine Aufspaltung von Innogy. "Sowohl eine Zerschlagung der Innogy als auch einen Verkauf des Innogy-Stromnetzes an Eon sehe ich äußerst kritisch", sagte Guntram Pehlke, Chef der Dortmunder Stadtwerke DSW21, der Rheinischen Post. "Das Netzgeschäft ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Innogy-Geschäftsmodells und es wären darüber hinaus auch keine nennenswerten Synergien durch den Zusammenschluss der Stromnetze von Eon und Innogy zu erwarten. Eine Aufspaltung der Innogy lehne ich entschieden ab, denn sie ginge ausschließlich zu Lasten der Beschäftigten." (Rheinische Post)

FRESENIUS - Im April 2017 hat der Gesundheitskonzern den Kauf des amerikanischen Generikaherstellers Akorn angekündigt. Nun ist die Übernahme in Gefahr, weil Akorn bei der US-Arzneimittelbehörde falsche Angaben gemacht haben soll. (SZ S. 19/HB S. 16)

INTERLÜBKE - Der westfälische Möbelbauer Interlübke steckt in der Dauerkrise. Jetzt will der Unternehmer Axel Schramm, der in der Branche durch sein Amt als Präsident des Verbands der Deutschen Möbelindustrie bekannt ist, das Ruder herumreißen. Er erwirbt die Mehrheit des Traditionsunternehmens. Die restlichen Anteile übernimmt die MB Mittelständische Beteiligungsgesellschaft aus Osnabrück. (FAZ S. 21)

STEINHOFF - Jahrelang soll die Führungsriege des Möbelhändlers Steinhoff Bilanzen frisiert haben. Banken, Investoren und Wirtschaftsprüfer fielen darauf rein. Jetzt zeigt sich: Das Ganze dürfte länger zurückreichen als bislang bekannt. (SZ S. 17)

BOEING - Der Zusammenschluss des US-Flugzeugkonzerns Boeing mit der brasilianischen Embraer wäre die Antwort auf den Einstieg von Airbus bei Bombardier. Boeing könnte die kleinen Flugzeugtypen der Brasilianer als Vertriebshilfe nutzen. (HB S. 18)

CREDIT SUISSE - Frankfurt kann sich Hoffnung machen, auch im Fall der Credit Suisse vom geplanten Ausstieg der Briten aus der EU zu profitieren. Die Schweizer Großbank liebäugelt damit, in einem ersten Schritt rund 250 Investmentbanker aus London in die deutsche Finanzmetropole zu verlagern. (FAZ S. 25)

