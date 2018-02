Cham Group schliesst Verkauf des Papiergeschäfts ab

Medienmitteilung

Cham Group schliesst Verkauf des Papiergeschäfts ab

Wie am 5. Dezember 2017 kommuniziert, hat die Cham Group eine Vereinbarung zum Verkauf des Papiergeschäfts an die südafrikanische Sappi Limited unterzeichnet. Inzwischen liegen alle notwendigen behördlichen Genehmigungen vor, womit der Verkauf per heutigem Datum erfolgreich abgeschlossen wird. Nach der Veräusserung des Papiergeschäfts konzentriert sich die Cham Group auf ihr Immobiliengeschäft. Die Gruppe treibt die Transformation des «Papieri»-Areals in Cham in ein neues, attraktives Stadtquartier voran.

Cham, 28. Februar 2018 - Durch den Verkauf zu einem Transaktionswert (enterprise value) von CHF 146.5 Mio. fliessen der Cham Group (nach Abzug von Bankkrediten, Verbindlichkeiten und Kosten) Mittel von über CHF 125 Mio. zu. Für die beiden leistungsfähigen Papierwerke der Cham Group in Carmignano und Condino und deren Mitarbeitende sowie für das Digital-Imaging-Team in Cham eröffnet die Integration in die Sappi Gruppe, einen der weltweit führenden Zellstoff- und Papierhersteller, neue Perspektiven.

Die Cham Group wird auch als reines Immobilienunternehmen weiterhin an der SIX Swiss Exchange kotiert bleiben und den Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER anwenden. In der zweiten Jahreshälfte 2018 plant die Cham Group einen Wechsel in das Kotierungssegment Immobilien der SIX Swiss Exchange. Die Finanzberichterstattung und die gesamte Kommunikation der Cham Group erfolgen künftig nur noch in deutscher Sprache.

Mit dem Abschluss des Verkaufs treten auch Änderungen in der Führungsorganisation der Cham Group in Kraft: Susanne Oste, die bisherige Delegierte des Verwaltungsrats, hat zusammen mit CFO Luis Mata eine Führungsposition bei der Sappi Group angenommen und beide verlassen damit die Cham Group.

Neuer CEO der Cham Group wird Andreas Friederich, der bisher den Geschäftsbereich Immobilien leitete. Daniel Grab, bisher Leiter Finanzen und Controlling, übernimmt neu die Funktion des CFO.

Die Website der Cham Group AG ist neu unter der Domain www.chamgroup.ch zu finden.

