FINANZPOLITIK / OSTDEUTSCHLAND - Der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (CDU) hat eine Garantie dafür abgegeben, dass sich die Haushalts- und Steuerpolitik der Bundesregierung mit einem SPD-Politiker als Finanzminister nicht verändern wird. "Wir werden sicherstellen, dass die erfolgreiche Arbeit von Wolfgang Schäuble weitergeführt wird", sagte der designierte Wirtschaftsminister. Zudem kündigte Altmaier an, sich in besonderer Weise um die Entwicklung Ostdeutschlands kümmern zu wollen. "Der Osten hat in den vergangenen Jahren enorm aufgeholt, aber es geht immer noch zu langsam und in einigen Regionen gar nicht voran. Das wird ein Schwerpunkt meiner Arbeit sein." (Funke Mediengruppe)

BUNDESBANK - Die Bundesbank trifft Vorkehrungen für ein Ende der Negativzinsen im Euroraum. Denn dann drohten der Notenbank Einnahmeausfälle, sagte Bundesbankvorstand Carl-Ludwig Thiele. Die Bundesbank hatte zuvor bekannt gegeben, die sogenannten Wagnisrückstellungen um 1,1 Milliarden auf nun 16,4 Milliarden Euro aufzustocken. "In der Vergangenheit mussten Kreditinstitute der Bundesbank Zinsen zahlen, wenn sie sich Geld von ihr geliehen haben", so Thiele. "Heute haben die Banken Einlagen bei der Zentralbank angelegt, für die sie Negativzinsen zahlen müssen." Diese Negativzinsen bilden inzwischen mit knapp 2,2 Milliarden die wichtigste Ertragsposition der Bundesbank. "Falls der Zinssatz auf die Einlagen auf 0 Prozent angehoben würde, würden die Erträge entfallen. Und sollten die Zinsen noch weiter steigen, würde sich heutige Situation umkehren und die Bundesbank hätte den Banken Zinsen auf ihre Einlagen zu zahlen." (Neue Osnabrücker Zeitung)

LINDNER - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner wertet Angriffe aus der CDU auf seine Person als taktische Manöver, um von den schlechten Ergebnissen der Union in den Koalitionsverhandlungen abzulenken. "Das sind die verständlichen und üblichen Entlastungsangriffe, um von eigenen Kursfragen abzulenken. Ich nehme das nicht so ernst", sagte Lindner der Welt. Generell sei die FDP auch künftig zu einer Zusammenarbeit mit der Union bereit. Mit Kramp-Karrenbauer aber werde das eine Herausforderung. (Welt S. 4)

BRAUN - Der designierte Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun (CDU) hat der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland eine Absage erteilt. "Ein bedingungsloses Grundeinkommen lehnen wir ab. Wer unverschuldet in Not gerät, bekommt die Unterstützung, die er braucht. Wenn jemand aber arbeiten kann, fordern wir dies auch ein", sagte Braun der Bild-Zeitung. Zudem versprach er die Einführung eines Rechtsanspruchs auf ein schnelles Internet in Deutschland. (Bild-Zeitung S. 2)

AUTOPATENTE - Die deutschen Autohersteller verfügen in Deutschland über die meisten Patente für autonomes Fahren - weit vor den japanischen und US-amerikanischen Konkurrenten. Das geht aus dem Jahresbericht des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) für 2017 hervor, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe in Auszügen vorliegt und der am Donnerstag vorgestellt wird. Insgesamt verfügen die deutschen Hersteller und Zulieferer nunmehr über 2006 der insgesamt 4810 Patente für autonomes Fahren in Deutschland. Mit einem Anteil von 42 Prozent setzen sich die Deutschen damit an die Spitze der Patentinhaber in dem Bereich - weit vor den japanischen Autoherstellern mit 28 Prozent und den USA mit elf Prozent. (Funke Mediengruppe)

DIESEL - Fahrverbote für Dieselfahrzeuge könnten dramatische Auswirkungen für das Handwerk haben. "Den meisten Betrieben würde durch ein Fahrverbot die Existenzgrundlage entzogen. Die Folgen wären Unternehmensschließungen und Arbeitsplatzverluste", sagte der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert. Viele Betriebe hätten Fuhrparks mit Dutzenden Dieselfahrzeugen. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge seien drei, maximal vier Jahre alt. "Diese Betriebe könnten es wirtschaftlich nicht verkraften, wenn sie gezwungen wären, ihre Fahrzeugflotte zu erneuern." (HB S. 1/4 ff.)

SCHWARZARBEIT - Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) hat ihre Aktivitäten 2017 wieder deutlich ausgeweitet. 52.209 Arbeitgeber wurden überprüft, 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Schadenssumme der aufgedeckten Fälle belief sich demnach im vergangenen Jahr auf 967,3 Millionen Euro, fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr. (HB S. 9)

EUROZONE - Die geplanten Maßnahmen zur Vertiefung der Währungsunion sorgen zunehmend für Konflikte zwischen den Euro-Staaten. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf einen Bericht des Bundesfinanzministeriums über das Treffen der europäischen Finanzminister am 19. und 20. Februar. Danach gibt es sowohl bei der Vollendung der Bankenunion wie auch beim Ausbau des Euro-Rettungsfonds ESM große Differenzen zwischen Deutschland auf der einen Seite und der EU-Kommission, Frankreich und Italien auf der anderen Seite. (HB S. 6)

ITALIEN - Kurz vor der italienischen Parlamentswahl am kommenden Sonntag fordert Carlo Messina, der Vorstandschef der größten italienischen Bank Intesa San Paolo, einen deutlichen Abbau der Staatsschulden des Landes. "Wir müssen einen Weg finden, um die öffentliche Verschuldung zu reduzieren. Das hat absolute Priorität", sagte Messina. "Die Politiker wissen, dass sie investieren müssen für mehr Wachstum, und sie können das nur, wenn nicht so ein großer Teil unserer Ressourcen für die Tilgung der Zinsen verwendet werden muss", betonte der Vorstandschef. Messina rät der neuen Regierung einen Teil des staatlichen Immobilienbesitzes, den der Banker auf 600 Milliarden Euro beziffert, für den Abbau der Staatschulden von 2,2 Billionen Euro zu nutzen. (HB S. 28)

DIGITALKONZERNE - Die EU-Kommission plant eine neue Steuer für Digitalkonzerne. Der Umsatz der Unternehmen soll mit einem Satz zwischen 1 und 5 Prozent besteuert werden, heißt es in einem Arbeitspapier der Behörde, das der SZ vorliegt. "Der Ausgangspunkt ist die international akzeptierte Prämisse, dass die Besteuerung dort stattfindet, wo die Wertschöpfung geschieht", heißt es in dem Dokument. Der Vorschlag ziele auf Unternehmen mit Umsätzen von mindestens 750 Millionen Euro weltweit und wenigstens 10 Millionen Euro Digitalumsatz in Europa ab. Die Kommission nimmt damit vor allem große US-Konzerne wie Google, Facebook und Apple ins Visier. (SZ S. 19/HB S. 7)

GRIECHENLAND - Die Europäische Zentralbank prüft in einem vorgezogenen Stresstest, wie krisenfest Griechenlands Kreditinstitute sind. In der Branche gibt man sich vorsichtig entspannt. (HB S. 31)

