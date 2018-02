Israelische Forscher haben Knochengewebe im Labor gezüchtet und es einem Patienten implantiert. Demnächst will ein Unternehmen mit dem Produkt auf den Markt.

Israelische Forscher haben einem Patienten im Labor gezüchtetes Knochengewebe aus körpereigenen Zellen implantiert. Damit sei eine Lücke von vier Zentimetern in seinem Schienbein geschlossen worden, sagte der behandelnde Arzt, Nimrod Rozen vom Haemek Krankenhaus im Norden Israels, vor Journalisten. Der Eingriff sei bislang einmalig.

Der Patient sei einer von insgesamt drei Menschen, bei denen das Verfahren als Teil einer klinischen Studie im vergangenen halben Jahr angewendet wurde, so der Mediziner. Der 44-jährige Patient hatte sich bei einem Fahrradunfall das Schienbein gebrochen. Trotz einer Operation, bei der ihm ein Nagel eingesetzt worden war, wuchs der Knochen nicht wieder zusammen.

Die israelische Firma Bonus Biogroup in der Küstenstadt Haifa hat das Knochengewebe gezüchtet. Bei dem Verfahren wird dem Patienten zunächst Fettgewebe abgesaugt, wie Firmenchef Schai Meretzki erläuterte. Dann werden diesem Gewebe bestimmte Stammzellen entnommen und in eine Nährflüssigkeit gegeben. Die Flüssigkeit kommt in einen Bioreaktor, der Temperatur und PH-Wert im menschlichen Körper simuliert.

Innerhalb von zwei Wochen kann so im Labor Knochengewebe gezüchtet werden. Das Gewebe wird dann mit einer Spritze an die betroffene Körperstelle ...

