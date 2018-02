The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB5DM9 BAY.LDSBK.IS.18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5FD3 BAY.LDSBK.OPF.18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MM4 COBA MTN 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC46 DZ BANK IS.A824 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC53 DZ BANK IS.A825 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC61 DZ BANK IS.A826 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC79 DZ BANK IS.A827 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC87 DZ BANK IS.A828 BD00 BON EUR N

CA XFRA US620076BL24 MOTOROLA SOLUTIONS 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US62944BBU70 B.N.G. 2020 MTN 144A BD01 BON USD N

CA XFRA US80282KAS50 SANTANDER HLDGS USA 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1763161012 AGUA Y SAN.ARG. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1767050351 BEVCO LUX 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1778825262 AT + T 18/23 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1778827631 AT + T 18/26 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1778829090 AT + T 18/29 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1778829504 AT + T 18/37 REGS BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1778866373 DT.WOHNEN ANL 18/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1782803503 SVENSK.HDLSB.18/28 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1787328548 LANDWIRT.R.BK 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA 9TR1 XFRA CA43274H1010 HILLTOP CYBERSECURITY EQ00 EQU EUR N

CA FMEN XFRA DE000A2G9L83 FRESEN.MED.CARE NEUE EQ00 EQU EUR Y