The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0587119008 KOMMUNALBK 11/18 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS0897680558 DEWA SUKUK 2013 13/18REGS BD02 BON USD N

CA N8ET XFRA XS1040151315 NED.WATERSCH. 14/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1165129476 TIMES CHINA HLDGS 15/20 BD02 BON USD N