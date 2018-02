The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA B99P XFRA BE6276707310 BELGIQUE 15/18 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA CH0020827561 LANDWIRT.R.BK 09/18SF MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12UE97 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0M94 BAY.LDSBK.IS.S.31449 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0NJ5 BAY.LDSBK.IS.S.31458VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5PA8 BAY.LDSBK.IS.S.30435 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6D32 BAY.LDSBK.IS.S.30304 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D4V2 DEKA STUFENZINS MTN 15/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0G57 LB.HESS.-THR. OPF 916 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5YN4 HSH NORDBANK IS 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AHW0 UC-HVB IS1760 BD00 BON EUR N

CA XFRA USG87572AD85 TENCENT HLDGS 12/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB01RW6 LBBW MTN.HYP.15/18 BD01 BON USD N

CA 4JBA XFRA USU0901CAD21 JBS USA LLC/FIN.12/20REGS BD01 BON USD N

CA BN0H XFRA XS0895805108 B.N.G. 13/18 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA XS0897427570 SB CAPITAL 13/18 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA DE000HLB10M9 LB.HESS.THR.CARRARA03B/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB10P2 LB.HESS.THR.CARRARA03C/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4P96 HSH NORDBANK IS 14/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US40428HPQ91 HSBC USA 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USJ0423YBY98 BK TOKYO-MITS.UFJ 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USJ0423YCA04 BK TOK.-MITS.UFJ 15/18FLR BD02 BON USD N

CA LTNC XFRA XS0350977244 LETTLAND 08/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0584273816 SWED. EXP. CRED.11/18 MTN BD02 BON AUD N