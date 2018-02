FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BRF XFRA AU000000IRE2 IRESS LTD 0.178 EUR

ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.106 EUR

RSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.137 EUR

TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.187 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.064 EUR

HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.246 EUR

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.195 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

IE8 XFRA AU000000NVT2 NAVITAS LTD 0.060 EUR

SQ6B XFRA US8110544025 SCRIPPS CO. A NEW DL-,01 0.041 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.049 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.242 EUR

T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.162 EUR

XFRA GB00BDZC8S53 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.003 %

729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.101 EUR

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.049 EUR