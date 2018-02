FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.020 EUR

TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.069 EUR

XFRA DE000HSH6JR4 HSH NORDBANK MZC 3 17/20 0.000 %

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.018 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.013 EUR

AQHE XFRA AU000000EVT1 EVENT HOSPITALITY+ENTMT 0.134 EUR

1TW XFRA BMG9019D1048 TRAVELPORT WORLDW.DL-0025 0.061 EUR

XFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.183 EUR

UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.081 EUR

TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.244 EUR

TG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.032 EUR

SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.122 EUR

SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.650 EUR

WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.057 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.178 EUR

PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.114 EUR

PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.487 EUR

WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.171 EUR

OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.016 EUR

MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.276 EUR

MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.820 EUR

MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.341 EUR

LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.624 EUR

JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.146 EUR

IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.171 EUR

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.081 EUR

JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.300 EUR

HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.179 EUR

2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.284 EUR

GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.211 EUR

GRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.195 EUR

GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.609 EUR

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.171 EUR

UBQ XFRA US2296691064 CUBIC CORP. 0.110 EUR