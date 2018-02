FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BCLN XFRA CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NA SF7,29

SMA XFRA BMG8219Z1059 SMARTONE TEL.HLDGS HD-,10

OSX7 XFRA LU1254453902 OSSIAM JA.MVNR UETFHI1CEO

BWSP XFRA CA37958L1076 GLOBAL BLOCKCHAIN TECHS