FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
0EA XBUL BG1100040101 ELANA AGROCREDIT AD-SOFIA
I67 XBUL BG1100026092 OPPORTUNITY BUL. INV. AD-SOFIA
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
0EA XBUL BG1100040101 ELANA AGROCREDIT AD-SOFIA
I67 XBUL BG1100026092 OPPORTUNITY BUL. INV. AD-SOFIA