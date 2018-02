FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RETA XFRA US7587661098 REGAL ENTERTNMT A DL-,01

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15

BCY2 XFRA US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25

BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25

4A91 XFRA GB00BBG9VN75 AVEVA GRP LS-,03555