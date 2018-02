Seoul (awp/sda/reu) - General Motors (GM) setzt im defizitären Südkorea-Geschäft den Rotstift an und will vor allem im mittleren bis oberen Management sparen. Die Zahl der hochrangigen Manager werde um 35 Prozent reduziert, heisst es in einem internen Brief an die Mitarbeiter. Die Zahl der Direktoren und Teamleiter solle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...