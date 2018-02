Cassiopea berichtet über das Finanzjahr 2017 und über die Entwicklung der klinischen Programme

Lainate - 28. Februar 2018 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), eine Spezialitäten-Pharmafirma, deren innovative und differenzierte Dermatologieprodukte sich in der klinischen Entwicklung befinden, gab heute die Resultate für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2017 bekannt.

Operationelle Eckwerte

Die Patientenaufnahme in den beiden Phase III pivotalen klinischen Versuchsreihen f ür Winlevi in Akne wurde abgeschlossen. Top-Linien-Ergebnisse werden im 1. HJ 2018 erwartet.

Die Patientenaufnahme in der Phase II Dosierungsversuchsreihe f ür Breezula in Alopezia wurde abgeschlossen. Nach 6 Monaten ist eine Interimsanalyse geplant, deren Top-Linien-Ergebnisse im Juni/Juli verf ügbar sein sollten.

Die Patientenaufnahme in der konzeptioneller Beweis Phase II Studie f ür CB-06-02 in Genitalwarzen wurde abgeschlossen. Top-Linien-Ergebnisse werden im 1. HJ 2018 erwartet.

Finanzielle Eckwerte

Es gab keine operativen Einkünfte, da alle Produkte noch in Entwicklung sind und keines auslizensiert wurde.

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen nahmen um 8,7% auf EUR 13.06 Mio. ab. Der grö sste Teil der Kosten waren Kosten im Zusammenhang mit den beiden Phase III klinischen Versuchen fü r Winlevi zur Akne-Behandlung und der Phase II Dosierungsversuchsreihe fü r Breezula.

Vertriebs-, Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten nahmen um 26,8% auf EUR 1.48 Mio. ab.

Eine Steuergutschrift von EUR 3.82 Mio. auf den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen wurde gem äss italienischem Gesetz anerkannt. Die Steuergutschrift war 35,1% kleiner als 2016.

Die operativen Verluste nahmen um 2.6% auf EUR 10.725 Mio. zu

Ein Nettofinanzverlust von EUR 2.931 Mio. resultierte aus Wechselkursverlusten

Am Jahresende wurden 61.8% der Aktiva der Gesellschaft in der Form von Barmitteln oder Ähnlichem gehalten und betrugen EUR 17.598 Mio.

Diana Harbort, CEO, sagte: "Wir haben 2017 substanzielle Fortschritte in jedem unserer Entwicklungsprogramme gemacht und treten nun in eine spannende Phase ein, in welcher wir die Früchte unserer Anstrengungen bald sehen werden. Wir erwarten in Kürze klinische Daten für drei unserer Programme. 2018 wird somit ein richtungsweisendes Jahr für Cassiopea, in welchem wir auf die Zulassungsanträge und die prä-kommerziellen Aktivitäten für Winlevi hinsteuern, weiter in den Fortschritt der Entwicklungsprogramme investieren und mit dem Aufbau der Infrastruktur der Firma beginnen. Aus diesen Gründen planen wir, wie beim IPO damals dargestellt, im 2. Halbjahr 2018 eine Kapitalerhöhung oder eine alternative Finanzierung durchzuführen."

Wichtige strategische Ereignisse

Winlevi (topisches Antiandrogen zur Behandlung von Akne): Bei Jahresende 2017 war die Patientenaufnahme fast vollständig. Die beiden pivotalen Phase III klinische Versuchsreihen wurden mit 1439 Subjekten in 112 Standorten in den USA und Europa durchgeführt. Bis zum Jahresende wechselten 604 Subjekte in die langfristige Sicherheitsstudie hinüber, w ährend die pädiatrische Versuchsreihe noch l äuft. Die Top-Linien-Ergebnisse werden im 1. HJ 2018 erh ältlich sein.

Breezula (topisches Antiandrogen fü r die Behandlung von androgenetischer Alopezie): Die Phase II Dosierungsstudie wird z.Z. in 6 Zentren in Deutschland durchgeführt. Das erste Subjekt wurde im Juni 2017 aufgenommen und das letzte der 404 Subjekte wurde im Dezember 2017 rekrutiert. Eine Interimsanalyse wird nach 6 Monaten durchgeführt, um eine Indikation über die beste Dosierung zu erhalten. Die Top-Linien-12 Monate Ergebnisse können gegen Ende 2018/Anfangs 2019 erwartet werden.

CB-06-01 (neues topisches Antibiotikum zur Behandlung von milder bis moderater Akne): Die Optimierung der Synthese und des Purifikationsprozesses sowie die Herstellung der neuen Charge wurden abgeschlossen.

CB-06-02 (topischer Immunomodulator): Die Patientenaufnahme in der Phase II POC für die Behandlung von Genitalwarzen während 14 Wochen wurde mit 68 Patienten abgeschlossen; zum Jahresende hatten 57 die Behandlung abgeschlossen und die Top-linien-Ergebnisse werden im Q2 2018 erwartet.

Finanzzahlen

In € tausend (mit Ausnahme der Aktienwerte, die in € dar-gestellt werden) 2017 2016 Umsatz - - Andere Einkünfte 3.820 5.883 Herstellungskosten - - Forschungs- und Entwicklungskosten (13.061) (14.310) Vertriebs-/Verwaltungs-/sonstige Gemeinkosten (1.484) (2.026) Gewinn/(Verlust) vor Steuern (10.725) (10.453) Nettofinanzertrag/(verlust) (2.931) 957 Gewinn/(Verlust) vor Steuern (13.656) (9.496) Netto Gewinn/(Verlust) (13.656) (9.496) Gewinn/(Verlust) pro Aktie (1,366) (0,950) 31.12.2017 31.12.2016 Barmittel und Ähnliches 17.598 33.656 Andere Aktiva 10.871 8.269 Eigene Mittel, 28.469 39.149 Total Aktiva 28.469 41.925

Über Cassiopea

Cassiopea SpA ist eine Spezialitäten-Pharmafirma mit Produkten im Entwicklungsstadium und spezialisiert auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen und differenzierten medizinischen Dermatologieprodukten. Die Gesellschaft fokussiert aktuell auf die topische Behandlung von Akne, androgenetische Alopezie und Genitalwarzen. Die vier proprietären klinischen Kandidaten stellen auf drei neue Wirkstoffe ("NCE") ab. Diese richten sich an bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse und stellen signifikante Opportunitäten im medizinischen Dermatologiemarkt dar, f?r welche die Gesellschaft die weltweiten Rechte besitzt. Die Gesellschaft plant, die Produkte nach deren Zulassung in den USA direkt und im Rest der Welt mit geeigneten Partnern zu vermarkten. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: (www.cassiopea.com: http://www.cassiopea.com).

