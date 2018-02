DATAGROUP SE: DATAGROUP mit gutem Start ins neue Geschäftsjahr

DATAGROUP mit gutem Start ins neue Geschäftsjahr

Umsatz +22 %, EBITDA +35 % EBITDA-Marge erreicht 10,8 % Dienstleistungsanteil weiter ausgebaut

Pliezhausen, 28. Februar 2018. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018, in dem sich die positive Entwicklung des Vorjahres nahtlos fortgesetzt hat. Dabei erzielte die Gesellschaft nicht zuletzt durch den erneuten Ausbau des Dienstleistungsanteils eine überproportionale Verbesserung der operativen Ertragskraft.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (01.10.-31.12.2017) stieg der Umsatz um 21,5 % auf 64,9 Mio. Euro (im Vj. 53,4 Mio. Euro). Der Anteil der Dienstleistungsumsätze wurde erneut ausgebaut und erreicht nun 81,8 % (81,3 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich überproportional zum Umsatz um 35,2 % auf 7,1 Mio. Euro (5,2 Mio. Euro), die EBITDA-Marge stieg von 9,7 % auf 10,8 %, wobei zu berücksichtigen ist, dass das EBITDA der Vorperiode bereits positiv durch Einmaleffekte aus der DXC-Transaktion (ehemals HPE) von rund 500 TEUR beeinflusst war. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 12,1 % und erreichte 3,7 Mio. Euro (3,3 Mio. Euro), das entspricht einer EBIT-Marge von 5,7 % (6,2 %). Das Ergebnis je Aktie (EPS) blieb trotz der Kapitalerhöhung mit 22 Cent gegenüber 23 Cent im Vorjahr praktisch unverändert. Die unterproportionale Entwicklung der Ergebniskennzahlen nach Abschreibungen ist auf die gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,3 Mio. Euro erhöhten Abschreibungen auf Sachanlagen als Folge der beiden in 2017 getätigten Übernahmen sowie die Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Folge der Übernahme von 306 SAP Experten von DXC zurückzuführen.

"Wir sind mit dem Start in das neue Geschäftsjahr sehr zufrieden. Unsere beiden im Vorjahr vollzogenen strategischen Übernahmen der HanseCom und der ikb Data - heute DATAGROUP Operate IT GmbH und DATAGROUP Financial IT Services GmbH - haben die Erwartungen bislang voll erfüllt und wesentlich zum Umsatzwachstum und zur Verbesserung des operativen Ergebnisses beigetragen", so DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. "Obwohl wir bereits im Vorjahresquartal einen erheblichen Profitabilitätssprung verzeichnen konnten, gelang uns erneut eine überproportionale Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit der Gruppe, nachvollziehbar an der starken EBITDA-Entwicklung." Die beiden erfolgreichen Anbieter hochwertiger Cloud- und Outsourcing-Services schärfen das Profil von DATAGROUP als Cloud Enabling Platform, die auf langfristige Kundenbeziehungen im Dienstleistungsgeschäft ausgerichtet ist. Die erfolgreiche Positionierung des Unternehmens wurde im ersten Quartal mit der Verlängerung eines Vertrags mit einem Bestandskunden aus der Luftfahrtindustrie einmal mehr bestätigt. Der Auftrag umfasst die Betreuung von weltweit rund 17.000 IT-Arbeitsplätzen und mobilen Anwendern und hat über eine Laufzeit von drei Jahren ein Volumen von 16 Mio. Euro.

Agenda 2020 wird konsequent weiterverfolgt

DATAGROUP setzt auch im laufenden Geschäftsjahr den Kurs fort, das Leistungsportfolio und die CORBOX durch strategische Akquisitionen zu erweitern. Im Januar wurde mit der ALMATO GmbH ein Software- und IT-Service-Unternehmen übernommen, das als Value Added Reseller auf die Optimierung von Standard-Geschäftsprozessen spezialisiert ist. "Das sehr profitabel arbeitende Unternehmen ergänzt hervorragend die in der Gruppe vorhandenen Kompetenzen und liefert gleichzeitig den Zugang zu einem interessanten mittelständischen Kundenportfolio", so DATAGROUP COO Dirk Peters. Mit ihrer Expertise in der Robotic Process Automation (RPA) und im Real Time Interaction Management (RTIM) gehört ALMATO zu den Pionieren auf dem Gebiet der Voll- und Teilautomatisierung in Deutschland und adressiert den Wachstumsmarkt der Digitalisierung in verwaltungsintensiven Branchen. ALMATO erzielte im Jahr 2016 mit 40 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 4 Mio. Euro.

Die positive operative Entwicklung der Gesellschaft, die sich an der Kursentwicklung der DATAGROUP-Aktie widerspiegelt, führte im Februar zur Aufnahme in den neu geschaffenen Scale 30-Index der Deutschen Börse. Der Auswahlindex misst die Wertentwicklung der 30 liquidesten Aktien, die im Segment für kleine und mittlere Unternehmen gelistet sind. DATAGROUP gehört Scale seit seinem Start am 17. März 2017 an und hat mit einem Kursplus von über 60 % positiv zur Gesamtperformance des Index (+30 %) beigetragen.

Finanzkalender

08. März 2018 Ordentliche Hauptversammlung am Firmenhauptsitz in Pliezhausen 14. Mai 2018 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen Über DATAGROUP: DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über

1.900 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

DATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49 7127 970-015 Fax +49 7127 970-033 claudia.erning@datagroup.de

