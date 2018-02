Herr Palsa, die digitale Transformation beherrscht nahezu alle Diskussionen, wenn es um die Zukunft der Industrie geht. Wie verändert die Digitalisierung die Welt der Pumpen?

Palsa: Die Digitalisierung hat technisch wie organisatorisch erhebliche Auswirkungen: Cyber-physische Pumpensysteme vereinfachen den Arbeitsalltag des Betreibers - beispielsweise durch das selbständige Anpassen an Förderbedarfe und die Möglichkeiten zur Fehlerfrüherkennung - und sie eröffnen durch bisher nicht denkbare Services neue Chancen der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Kunde. Ich denke da an cloudbasierte Lösungen zur Optimierung der Produktion, also Hinweise zu einer günstigeren Betriebsweise bzw. das Eliminieren einer falschen Betriebsweise. Um solche Lösungen zu realisieren, durchlaufen wir als Pumpenhersteller eine steile Lernkurve: Langwierige Entwicklungszyklen über Jahre hinweg werden abgelöst durch eng getaktete Entwicklungssprünge. Spezifisch für den Kunden entwickelte Algorithmen und das Daten-Management haben Priorität.

Wir müssen dabei hergebrachte Management- und Entscheidungsstrukturen vergessen: Was uns der Kunde heute ins Lastenheft schreibt, kann schon nach sechs Monaten Makulatur sein! Flexibilität und der Mut zu 80-Prozent-Lösungen sind zwingend bei der Umsetzung der Pumpe-4.0-Philosophie. Welchen Stellenwert das Thema "Digitalisierung" bei Grundfos hat, das zeigt diese Personalie: Seit Mai 2017 ist Fredrik Östbye als neuer Group Vice President tätig. Seine Aufgabe: Als Manager "Digital Transformation" soll er die Digitalisierung im Unternehmen weiter vorantreiben.

Wer Industrie 4.0 anstrebt braucht die "Pumpe 4.0" - stimmen Sie dem zu?

Palsa: Da stimme ich absolut zu, denn Pumpen sind omnipräsent in der industriellen Produktion. Doch sollte der Betreiber genau hinschauen: Da wird manches als 4.0 angeboten, was seit Jahren bei einer modernen Industriepumpe bereits Standard ist. Die Pumpe mit Sensoren zu bestücken, ist nur der erste Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung. Sensoren sind notwendige, aber keinesfalls hinreichende Komponenten, um Pumpensysteme für Industrie 4.0 fähig zu machen. Nach der Generierung von Daten muss deren Analyse und Bewertung folgen, damit Big Data zu Smart Data werden: Sensoren liefern Daten, Mikrochips mit hinterlegter Software interpretieren sie, Stellglieder setzen Aktionen um. Kurz: Unabdingbar ist die Fähigkeit eines Pumpensystems zur Konnektivität und damit der Interaktivität! Bei aller Euphorie dürfen wir selbstverständlich nicht die grundlegende Aufgabe vernachlässigen: Auch die cyber-physische Pumpe muss ...

