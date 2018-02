Der Betreiber Infraserv Höchst unterhält unter anderem eine Abwasser-Reinigungsanlage, eine industrielle Biogasanlage sowie eine Rückstands-Verbrennungsanlage. Für deren Auslastung sorgen neben externen Kunden vor allem die rund 90 Unternehmen aus den Bereichen Chemie, Pharma und Biotechnologie am Standort. Diese benötigen Wasser sowohl in der Produktion als auch in Prozessabläufen wie Reinigungs- und Spülvorgängen. Je nach Nutzung sind die dabei entstehenden Abwässer sehr unterschiedlich belastet.

Das Ziel ist es, diese Abwässer so zu reinigen, dass sie entsorgt werden können. Bei schwach belasteten Abwässern ist die biologische Reinigung in der Abwasser-Reinigungsanlage die geeignete und kostengünstigste Variante. Für stark belastete Abwässer bleibt hingegen oft nur die sichere, aber auch kostenintensive thermische Behandlung.

Eine genauere Abwägung hingegen lohnt sich oft bei Abwässern mit mittlerer Belastung. Um beurteilen zu können, ob diese biologisch behandelt werden können, sind sowohl Expertise als auch eine spezielle Infrastruktur vonnöten. Im Industriepark Höchst testen Laboranten in individuellen Analysenumfängen, ob bestimmte Abwässer in der Abwasser-Reinigungsanlage abgebaut oder in der industriellen Biogasanlage vergärt werden können.

Abwasser-Reinigungsanlage im Großstadtmaßstab

