Handwerker fürchten wegen des Urteils zu Diesel-Fahrverboten um ihre Existenz. Im Interview erklärt der Präsident der Düsseldorfer Handwerkskammer, was Politik und Autoindustrie tun müssen.

Das Fahrverbotsurteil des Bundesverwaltungsgerichts sorgt für Diskussionen. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßte das die Entscheidung der Leipziger Richter, nach dem Diesel-Fahrverbote in Städten grundsätzlich zulässig sind. Städte und Gemeinden reagierten dagegen skeptisch. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte Gespräche mit Kommunen und Ländern an. Warum es nun höchste Zeit ist, zu handeln, erläutert der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert.

Herr Ehlert, nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sind nun Fahrverbote möglich - wie finden Sie das?Wir lehnen Fahrverbote entschieden ab. Bei Inkrafttreten möglicher Luftreinhaltepläne sollten die Kommunen sachlich darüber nachdenken, welche Maßnehmen erforderlich sind, um die Luft in unseren Städten besser zu bekommen.

Was wären denn geeignete Maßnahmen?Fahrverbote gehören jedenfalls nicht dazu, weil damit unsere Mitarbeiter aus den Städten ausgesperrt würden. Gleichzeitig sind die Kommunen aber nicht in der Lage, den Öffentlichen Personennahverkehr so zu ertüchtigen, dass es eine alternative Fahrmöglichkeit gibt. Hier wird also der dritte Schritt vor dem ersten gemacht. In einer Stadt wie Düsseldorf ist es schon so, dass alleine die Busflotte des ÖPNV mehr an Stickoxiden ausstößt, nämlich einen Anteil von 14 Prozent an der gesamten Stickoxidbelastung, als der gesamte leichte Nutzfahrzeugverkehr des Handwerks. Dieser Verkehr ist mit nur 9 Prozent beteiligt.

Dann müsste ein Fahrverbot letztlich ja auch dazu führen, dass kein Bus mehr fahren darf.Am Ende wird es so sein, dass die öffentliche Hand für ihre Unternehmen Ausnahmeregelungen schaffen wird. Aber: Handwerksfahrzeuge müssen genauso in die Städte fahren können, wie unsere Mitarbeiter. Alle sind darauf angewiesen, ...

