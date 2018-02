LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer rechnet nach einem schwierigen Jahr 2017 auch im neuen Geschäftsjahr nicht mit großen Sprüngen. 2018 wird mit einem Umsatz von 35 Milliarden Euro und damit in etwa auf dem Niveau des abgelaufenen Jahres gerechnet, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vor Sonderposten wird auf Vorjahresniveau erwartet. Dieses lag 2017 mit 9,29 Milliarden Euro knapp unter dem Ergebnis von 2016. Der Umsatz wuchs 2017 minimal. Beides lag knapp unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Werden Effekte aus Wechselkursveränderungen sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet, peilen die Leverkusener indes ein Umsatzwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Das um Sonderposten bereinigte Ebitda soll im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Der Ausblick berücksichtige vorübergehende Lieferausfälle und Überarbeitungen der Produktion. Beim bereinigten operativen Gewinn dürfte sich dies mit etwa 300 Millionen Euro auswirken, hieß es. So hatte ein Tadel der US-Gesundheitsbehörde FDA Bayer zu Änderungen bei der Herstellungen einiger Medikamente gezwungen. Analysten hatten bereits mit einer Belastung beim Gewinn gerechnet./mis/stk

