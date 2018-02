Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung aber nur leicht, erreichte ein Tagestief bei 1,2215 USD und wurde zuletzt bei 1,2223 USD gehandelt. Gegenüber dem Schweizer Franken machte der Euro, nach starken Verlusten am Vorabend, über Nacht wieder etwas an Boden gut. Am frühen Mittwoch-Morgen kostet die Gemeinschaftswährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...