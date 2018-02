OMV erklärt den langen Weg von Erdgas >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout-AUT: Strabag dreht... » ATX knackt den Jahresstartwert wieder,... OMV When we turn on the gas heating at home, the natural gas already has a long journey behind it - and OMV has perfor… https://twitter.com/i/web/status/96853396024974131... >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier EVN mit Facebook-Live-Führung durch das AKW Zwentendorf >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout-AUT: Strabag dreht... » BSN Spitouts: Aixtron drehte nach davor... EVN Unsere Facebook Live-Führung durch das AKW Zwentendorf fällt heute leider krankheitsbedingt aus. Wir...

Den vollständigen Artikel lesen ...