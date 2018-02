Es gehen Gerüchte im Markt herum, dass Amazon zukaufen will - die kalifornische Sicherheitsfirma Ring. Ein Betrag von mehr als 1 Mrd. $ wird dafür in den Raum gestellt. Die in Santa Monica beheimatete Firma befindet sich in Privatbesitz und stellt unter anderem Sicherheitskameras und Video-Gegensprechanlagen her. Der weltgrößte Online-Händler will sich in diese Bereiche ausdehnen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info