FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank Gruppe hat im vergangenen Jahr 2017 sowohl ihre eigenen Erwartungen als auch die der Analysten erfüllt. Das Institut will für 2017 eine um 0,50 Euro höhere Dividende von insgesamt 2,50 Euro je Aktie zahlen. Für das laufende Jahr geht die Aareal Bank von einem weiteren soliden Geschäftsjahr aus. Allerdings dürften die Rahmenbedingungen für ihr Geschäft angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen in Europa und einem hohen Wettbewerbs- und Margendruck auf wichtigen Zielmärkten anspruchsvoll bleiben. Deswegen will der Konzern sein Effizienzprogramm beschleunigen.

Für den Zinsüberschuss im Konzern erwartet die Aareal Bank für das Gesamtjahr 2018 einen Wert von 570 bis 610 Millionen Euro inklusive des künftig nach IFRS 9 separat ausgewiesenen Abgangsergebnisses. 2017 berichtete die Aareal Bank einen Rückgang beim Zinsüberschuss von 10 Prozent auf 634 Millionen Euro, was auf den weiteren planmäßigen Abbau des Kreditportfolios zurückging. Die Risikovorsorge dürfte 2018 bei 50 bis 80 Millionen Euro liegen, hier wies der Konzern im vergangenen Jahr 82 Millionen Euro aus.

Das Konzernbetriebsergebnis erwartet die Aareal Bank in einer Spanne von 260 bis 300 Millionen Euro. Für 2017 berichteten die Wiesbadener ein Betriebsergebnis von 328 Millionen Euro, allerdings betonte die Bank, dass der geschätzte Konzernbetriebsgewinn 2018 dem um den positiven Corealcredit-Einmaleffekt bereinigten Vorjahresergebnis entspreche.

