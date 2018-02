IRW-PRESS: Guyana Goldstrike Inc.: Guyana Goldstrike nimmt 3.475.000 CAD ein und schließt strategische Investition mit Zijin Global Fund und Zijin Midas Exploration Fund LLC ab

27. Februar 2018 / Vancouver, Kanada - Guyana Goldstrike Inc. (das Unternehmen oder Guyana Goldstrike) (TSXV: GYA, OTC: GYNAF, FWB: 1ZT) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 13.900.000 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,25 CAD pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 3.475.000 CAD erzielt hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant, der innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig Monaten zum Preis von 0,35 CAD ausgeübt werden kann, um eine weitere Stammaktie zu erwerben. Alle in Verbindung mit der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Die Platzierung beinhaltete eine strategische Investition in Höhe von 3.200.000 CAD durch Gold Mountains Asset Management Limited (GMA), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Zijin Mining Group. Die Investition wurde über Zijin Global Fund (Zijin Global) und Zijin Midas Exploration Fund LLC (Zijin Midas) ausgeführt, die beide von GMA verwaltet werden. Nach Abschluss der Platzierung kontrolliert GMA 12.800.000 Stammaktien des Unternehmens - in etwa 24,4 Prozent der aktuell ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens - sowie 12.800.000 Stammaktienkaufwarrants. Die Stammaktien und Warrants befinden sich im Besitz von Zijin Global und Zijin Midas. Bei Ausübung der lediglich von GMA kontrollierten Warrants hätte GMA Kontrolle über 25.600.000 Stammaktien des Unternehmens, was rund 39,3 Prozent der dann ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entsprichen.

Die Wertpapiere wurden von GMA im Auftrag von Zijin Global und Zijin Midas zu Investitionszwecken erworben. GMA, Zijin Global oder Zijin Midas könnten in Zukunft je nach Marktlage entweder am Markt, durch private Akquisitionen oder im Rahmen anderer Transaktionen weitere Wertpapiere des Unternehmens erwerben oder verkaufen.

Der Erlös aus der Platzierung wird zur Weiterentwicklung des Vorzeigeprojekts des Unternehmens, des Goldprojekts Marudi (Marudi) in Guyana, Südamerika, verwendet. Durch die Platzierung ist das Unternehmen in der Lage, sein laufendes, mehrere Phasen umfassendes Explorationsprogramm in Marudi mit Diamantbohrungen über bis zu 10.000 Meter und Schürfgrabungen über 12.000 Meter zu finanzieren.

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass sein Board of Directors der Berufung von Sha Lisa Liu als Director des Unternehmens mit Wirkung zum 1. März 2018 zugestimmt hat.

Weitere Informationen sowie eine Kopie des von GMA in Verbindung mit der Platzierung eingereichten Frühwarnberichtes erhalten Interessenten auf der Webseite des Unternehmens unter www.guyanagoldstrike.com und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com). Alternativ kann das Unternehmen unter der Rufnummer 1.877.844.4661 oder per E-Mail an info@guyanagoldstrike.com kontaktiert werden.

Über das Goldprojekt Marudi

Das Konzessionsgebiet liegt in Guyana, Südamerika, und ist einzigartig, da es über eine Abbaulizenz mit voller Berechtigung, einen Zugang über eine Allwetterstraße, vorhandene Infrastruktur und eine gut eingerichtete Bergbausiedlung mit Mitarbeitern, Servicegebäuden und einen in Vollzeit tätigen Bergbaumanager verfügt. Das Konzessionsgebiet umfasst drei bekannte goldhaltige Gebiete, insbesondere die alluvialen Bereiche, das Saprolit-Deckgebirge und das darunter liegende Hartgestein. In dem Projekt wurden durch frühere Betreiber historische Diamantbohrungen über 42.000 Meter (141 Bohrlöcher) durchgeführt. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Mineralressourcenschätzung zur Zone Mazoa Hill vorgenommen; diese ergab 259.100 Unzen Gold in der Kategorie Angezeigt innerhalb von 4.428.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,80 Gramm/Tonne (g/t) und 86.200 Unzen Gold in der Kategorie Abgeleitet innerhalb von 1.653.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,60 Gramm/Tonne (g/t). Es besteht ausgezeichnetes Explorationspotenzial durch die Erschließung von bereits identifizierten, sehr vielversprechenden mineralisierten Zielen in dem Projekt.

Für Informationen zur Mineralressourcenschätzung und zu dem Projekt verweisen wir die Leser auf den folgenden Bericht: Technical Report: Marudi Property Mazoa Hill Mineral Resource Estimate, ein technischer Bericht zum Konzessionsgebiet Marudi, Ressourcenschätzung für Mazoa Hill, für das Unternehmen erstellt von Global Mineral Resource Services und abrufbar über die Website des Unternehmens unter http://www.guyanagoldstrike.com/images/pdf/43-101_Report_Guyana_Gold strike_Mazoa_Hill_Zone_Jan_2018.pdf sowie über das Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com).

Über Guyana

Die Republik Guyana liegt zwischen Venezuela und Surinam in Südamerika. Amtssprache ist Englisch. Das Land untersteht dem britischen Common Law und hat eine demokratisch gewählte Regierung. Es verfügt über ein Bergbaugesetz und eine umfangreiche Geschichte der Goldproduktion. Im Jahr 2016 wurden in dem Land 690.000 Unzen Gold durch Betreiber gefördert. Das Fraser Institute führte Guyana in seinem Annual Survey of Mining von 2016 als drittbestes Rechtssystem für Bergbau im Hinblick auf die Attraktivität von Investitionen in der Untergruppe Lateinamerika und Karibisches Becken auf. Guiana Shield ist die geografische Region, in der Gold lagert. Sie ist weltweit als Goldregion ersten Ranges anerkannt, hochgradig höffig, noch wenig erkundet und weist eine geologische Kontinuität mit Westafrika auf.* Im Jahr 2016 erklärten zwei Minen in Guyana den Beginn der kommerziellen Produktion: die Lagerstätte Aurora (Guyana Goldfields) und die Lagerstätte Karouni (Troy Resources).

* Independent Technical and Environmental Review Karouni Gold Project - Guyana (Unabhängige technische und ökologische Prüfung des Goldprojekts Karouni - Guyana), Behre Dolbear Australia Pty Ltd, 29. April 2016

Qualifizierter Sachverständiger

Locke Goldsmith, M.Sc., P. Eng, P. Geo, Chefgeologe und Explorationsmanager des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte. Locke Goldsmith hat die technischen und wissenschaftlichen Inhalte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors of

GUYANA GOLDSTRIKE INC. Peter Berdusco President und Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten von 1995 und des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten. Bei Gebrauch in dieser Pressemitteilung kennzeichnen die Begriffe erwarten, der Ansicht sein, schätzen, ausgehen von, anvisieren, planen, prognostizieren, können, ansetzen und weitere vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die zukünftigen Rohstoffpreise, die Angemessenheit von Bergbau- oder Ressourcenexplorationstätigkeiten, Reserven oder Ressourcen, aufsichtsrechtliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den kontinuierlichen Zugang zu Mineralvorkommen oder Infrastruktur, Schwankungen an den Goldmärkten, Änderungen bei den Explorationskosten und staatlichen Vorschriften in Guyana, den Stand der handwerklichen Bergbauarbeiten und der damit verbundenen Rechte und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen bilden die gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse ab und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen zwar als angemessen betrachtet, die naturgemäß jedoch bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte wie auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder kommen können oder in ihnen impliziert sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um veränderten Annahmen, Umständen oder sonstigen Ereignissen Rechnung zu tragen, die sich auf diese Aussagen und Informationen auswirken, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen, Regelungen oder Vorschriften erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42584 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42584&tr=1

