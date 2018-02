Wer in Deutschland zum Mindestlohn arbeitet, kann sich 2018 einer Studie zufolge weniger leisten als im Vorjahr. Experten fordern eine Erhöhung.

Europas Mindestlöhne steigen, nur der deutsche nicht. Obwohl Deutschland seine Lohnuntergrenze im vergangenen Jahr erhöht hat, können sich Mindestlohn-Bezieher weniger leisten als noch vor einem Jahr, das geht aus einem Bericht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Nach dem jährlich aktualisierten Mindestlohnbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) rangiert Europas größte Volkswirtschaft, was die Höhe der Lohnuntergrenze angeht, im EU-Vergleich auf Rang sechs, von mittlerweile insgesamt 22 EU-Staaten mit Mindestlohn.

In Luxemburg (11,55 Euro), Frankreich (9,88 Euro), den Niederlanden (9,68 Euro), Irland (9,55 Euro) und Belgien (9,47 Euro) wird mehr gezahlt. Zudem wird der Mindestlohn hierzulande nur alle zwei Jahre angehoben. Seine Empfänger müssen deshalb anders als Beschäftigte in den meisten europäischen Nachbarländern einen leichten Reallohnverlust hinnehmen, der erst bei der nächsten Erhöhung Anfang 2019 wieder ausgeglichen wird.

Insgesamt zeigen sich innerhalb der 22 EU-Staaten immer noch große Unterschiede. Auf die westeuropäische Spitzengruppe folgen Großbritannien und Malta und dann die von der Finanzkrise gebeutelten Staaten Südeuropas. Schlusslichter bilden die ost- und mitteleuropäischen Länder aus den EU-Erweiterungsrunden von 2004 und 2007. Am niedrigsten liegt die Lohnuntergrenze in Litauen (2,45 Euro) und Bulgarien (1,57 Euro).

Wird die unterschiedliche Kaufkraft in den einzelnen Ländern berücksichtigt, reduziert sich das Mindestlohngefälle, wird aber nicht komplett aufgehoben. Obwohl der Mindestlohn in Griechenland mit 3,39 Euro fast einen Euro über dem Niveau in Litauen liegt, kann man sich dafür in beiden Ländern ungefähr das Gleiche kaufen.

Trotz der jüngsten Anhebungen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...