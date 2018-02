Finanzcheck will die Konkurrenten Check24 und Smava vorführen und verschenkt Geld. Unser Autor macht mit - und erlebt eine chaotische Werbeaktion.

Es kommt nicht oft vor, dass Pressesprecher sich bei Anfragen entschuldigen. Jenny Wiethölter vom Vergleichsportal Finanzcheck tut es. Sie spricht von einer "Nacht- und Nebelaktion". Es tue ihr Leid, wenn der eine oder andere Text noch nicht angepasst sei. Immerhin sei der Server noch nicht zusammengebrochen.

Die "Nacht- und Nebelaktion" ist ein Werbegag, mit dem Finanzcheck auf eine irre Rabattschlacht seiner Wettbewerber Check24 und Smava reagiert. Die beiden Portale verschenken seit kurzem Geld, indem sie Kredite vergeben, die Kunden nur zum Teil zurückzahlen müssen. Das Ganze bewarben sie anfangs mit negativen Zinsen von minus 1,5 Prozent. Inzwischen locken sie sogar mit minus fünf Prozent.

Finanzcheck haut nun dazwischen - und stellt am Dienstagmittag ein Angebot von minus 100 Prozent Zinsen auf seine Webseite. Wer einen Kredit von 1000 Euro für 12 Monate aufnehmen will, soll das Geld komplett geschenkt bekommen. Einziger Haken: Die Aktion gilt nur für die ersten 100 Kunden.

Es ist klar, was Finanzcheck damit unter anderem vorhat. Das Portal will Aufmerksamkeit gewinnen - und jede Menge Finanzdaten und Adressen von Kunden, denen es Werbung für teurere Kredite schicken kann. Was aber erleben Verbraucher, die sich tatsächlich mit dem geschenkten Geld locken lassen? Eigentlich hatte ich nach meinem ersten Selbstversuch und den Folgen genug von solchen Aktionen. Doch diese klingt so skurril, dass ich mehr darüber erfahren will.

Es ist Dienstag, kurz nach 13.30 Uhr, als ich mich bei Finanzcheck um den Kredit bemühe. Wie bei Check24 und Smava muss ich auf der Seite so ziemlich alles über meine Finanzen verraten. Also wie viel ich verdiene, was meine Wohnung kostet, ob ich ein Auto, ein Motorrad, oder eine Ehefrau habe, wie viele Kreditkarten ich besitze und welche Kredite ich sonst noch so am Laufen habe.

Nach wenigen Minuten bekomme ich den Hinweis, dass mein Kredit nun geprüft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...