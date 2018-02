Am letzten Handelstag des Monats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch tiefer starten. Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent im Minus bei 12.490,73 Punkten geschlossen.

Spekulationen über die künftige US-Geldpolitik hatten Anleger vergrault, da sie für 2018 verstärkt mit vier statt drei Zinserhöhungen rechnen. Daneben drückten in der Nacht veröffentlichte enttäuschende Konjunkturdaten aus Japan und China auf die Stimmung, sagten Börsianer.

Ihre Aufmerksamkeit richten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...