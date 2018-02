(Wiederholung mit berichtigtem Tippfehler im zweiten Satz des zweiten Absatzes. Richtig muss es heißen: "Im abgelaufenen vierten Quartal" rpt "Im abgelaufenen vierten Quartal".)

LONDON (dpa-AFX) - Der Chiphersteller und Apple -Zulieferer Dialog Semiconductor macht seinen gebeutelten Anlegern Aussicht auf weiteres kräftiges Wachstum. Im ersten Quartal soll der Erlös zwischen 330 und 360 Millionen US-Dollar liegen, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Das wäre in der Mitte der Spanne gegenüber dem Vorjahresquartal ein Plus von über einem Viertel. Analysten hatten zuvor eher mit Werten am unteren Ende der Bandbreite gerechnet. Dialog war mit seinem Aktienkurs im vergangenen Jahr in schweres Fahrwasser geraten, weil Anleger eine Abkehr des dominanten Kunden Apple bei wichtigen Chips fürchten. Zudem gab es zuletzt Medienberichte, wonach neue iPhone-Modelle des kalifornischen Elektronikriesen bei den Verbrauchern nicht so gut wie gedacht ankommen.

Auch im Gesamtjahr rechnet das Dialog-Management mit einem "ordentlichen" Umsatzwachstum, das sich vor allem in der zweiten Jahreshälfte einstellen soll. Im abgelaufenen vierten Quartal hat Dialog den Umsatz wie bereits mitgeteilt um 27 Prozent auf 463,5 Millionen Dollar gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis legte wie erwartet um 28 Prozent auf 108,1 Millionen Dollar zu, unter dem Strich schnellte der Gewinn sogar um über die Hälfte auf 81,9 Millionen Dollar hoch./men/stk

ISIN GB0059822006

