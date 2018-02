Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Bayer dürfte am Mittwochmorgen eine nur mäßig spektakuläre Bilanz vorlegen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) sollten sich im vierten Quartal nur unwesentlich verändert haben, glaubt man den von Vara Research zusammengetragenen Schätzungen der Analysten. Überstrahlt werden die Zahlen wieder einmal von der Monsanto-Übernahme - nicht zuletzt, weil sie nun schon bald Wirklichkeit werden könnte.

Die jüngsten Aussagen führender Bayer-Manager lassen darauf schließen, dass der größten Übernahme in der Konzerngeschichte nur noch wenig entgegensteht und die Freigabe seitens EU-Kommission und US-Justizministerium schon bald kommen sollte. Wesentlicher Unsicherheitsfaktor scheint inzwischen die russische Wettbewerbsbehörde zu sein. Die FAS verlangt, dass Bayer russischen Forschern Zugang zur Züchtungstechnologie und den Bauern Zugang zur Agrar-App gewährt. Bayer versucht mit einer Klage zu verhindern, dass eine Frist die Einigung und damit die Genehmigung verhindert.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj 4Q16 Umsatz 8.842 +0,2% 8.823 EBITDA bereinigt 1.794 -1% 1.806 EBIT bereinigt 1.193 +2% 1.173 Ergebnis nach Steuern/Dritten 753 +66% 453 Ergebnis je Aktie* 0,81 +131% 0,35 Ergebnis je Aktie Core* 1,16 +5% 1,10 -* fortzuführendes Geschäft

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 EBIT - underlying 109 +29% 6 85 Ergebnis nach Steuern/Dritten - underlying 89 +44% 3 62 Ergebnis je Aktie unverwässert - underlying 1,14 +39% 7 0,82 EBIT 98 +32% 4 74 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 52 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,96 +39% 5 0,69

DÜRR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Auftragseingang 963 +10% 2 872 Umsatz 966 -- 5 965 EBIT 81 -10% 4 90 Ergebnis nach Steuern 51 -25% 2 67 Ergebnis je Aktie 1,73 -7% 4 1,86 ===

Weitere Termine:

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Düsseldorf)

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/MLP SE, Jahresergebnis, Wiesloch

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q

08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2017

- DE/Isra Vision Systems AG, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: 10,9 Punkte zuvor: 11,0 Punkte 09:55 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -14.500 gg Vm zuvor: -25.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,4% zuvor: 5,4% -FR 08:45 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/+1,0% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj -US 14:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 64,0 zuvor: 65,7 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 3,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.746,40 -0,04% Nikkei-225 22.068,24 -1,44% Shanghai-Composite 3.265,48 -0,81% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.490,73 -0,29 DAX-Future 12.441,50 -1,17 XDAX 12.439,89 -1,22 MDAX 26.333,94 -0,24 TecDAX 2.621,55 0,12 EuroStoxx50 3.458,03 -0,15 Stoxx50 3.066,14 -0,34 Dow-Jones 25.410,03 -1,16 S&P-500-Index 2.744,28 -1,27 Nasdaq-Comp. 7.330,35 -1,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,14 -23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften am Mittwoch der Wall Street und den asiatischen Märkten nach unten folgen. Neben den überraschend falkenhaften Äußerungen des neuen Fed-Chefs Jerome Powell und den daraufhin steigenden Zinsen dürfte die deutlich Abschwächung der chinesischen Industrieaktivität belasten. Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen unter anderem von Bayer, der Erste Group Bank und Repsol.

Rückblick: Knapp behauptet - Europas Börsen haben am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Schlusslicht war der DAX. Mit seinem Minus litt der DAX etwas unter den Autoaktien, die wiederum leicht vom Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts belastet wurden. Die Möglichkeit von Fahrverboten drückte besonders auf VW, die um 0,9 Prozent nachgaben. BMW kamen mit kleinen Abschlägen davon, Daimler schlossen knapp im Plus. Einer der Stars des Tages waren Baumot. Sie gewannen 10,7 Prozent auf 2,18 Euro. Das Unternehmen bietet Hardware-Lösungen für die Nachrüstung von Diesel-Autos an. Für eine Kursexplosion von 20,5 Prozent beim Pay-TV-Sender Sky sorgte das überraschende Gegengebot durch Comcast. Die Amerikaner bieten 1.250 Pence je Sky-Aktie, und das auch noch komplett in bar. Zuvor hatte Fox nur 1.075 Pence geboten. Sky handelten damit aber deutlich über dem von Comcast gebotenen Preis, da Anleger nun auf einen möglichen Bieterwettbewerb zwischen Comcast und Fox setzen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Auf den DAX drückte auch das Schwergewicht BASF, dessen Aktien 2,1 Prozent verloren. Bernstein unterstrich, dass die Dividende enttäuscht habe. BASF legt nur 10 Cent auf die alte Dividende drauf und will nun 3,10 Euro ausschütten. FMC fielen ebenfalls um 2,1 Prozent, da hier die Quartalszahlen nicht gut ankamen. Die Aktien der Muttergesellschaft Fresenius ragten dagegen mit 4,4 Prozent Plus hervor. Hier trieb das mögliche Scheitern der Übernahme von Akorn in den USA. RWE gewannen 1,4 Prozent und profitierten damit von Übernahmespekulationen um die Tochter Innogy. Deren Aktien stiegen um 1,2 Prozent. Laut Börsen-Zeitung ist Eon an einer Teilübernahme des Versorgers interessiert. Als besonders interessant für Eon gelte das Stromnetz. Die Eon-Aktie verlor 1,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel ging es am Dienstag mit der schwachen Tendenz an der Wall Street weiter nach unten. Die Umsätze seien dabei allerdings nicht allzu hoch gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Washtec-Aktie wurde 0,5 Prozent fester getaxt. Nach dem erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte will Washtec eine höhere Dividende zahlen.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2018 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.