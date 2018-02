DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Bayer dürfte am Mittwochmorgen eine nur mäßig spektakuläre Bilanz vorlegen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) sollten sich im vierten Quartal nur unwesentlich verändert haben, glaubt man den von Vara Research zusammengetragenen Schätzungen der Analysten. Überstrahlt werden die Zahlen wieder einmal von der Monsanto-Übernahme - nicht zuletzt, weil sie nun schon bald Wirklichkeit werden könnte.

Die jüngsten Aussagen führender Bayer-Manager lassen darauf schließen, dass der größten Übernahme in der Konzerngeschichte nur noch wenig entgegensteht und die Freigabe seitens EU-Kommission und US-Justizministerium schon bald kommen sollte. Wesentlicher Unsicherheitsfaktor scheint inzwischen die russische Wettbewerbsbehörde zu sein. Die FAS verlangt, dass Bayer russischen Forschern Zugang zur Züchtungstechnologie und den Bauern Zugang zur Agrar-App gewährt. Bayer versucht mit einer Klage zu verhindern, dass eine Frist die Einigung und damit die Genehmigung verhindert.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj 4Q16 Umsatz 8.842 +0,2% 8.823 EBITDA bereinigt 1.794 -1% 1.806 EBIT bereinigt 1.193 +2% 1.173 Ergebnis nach Steuern/Dritten 753 +66% 453 Ergebnis je Aktie* 0,81 +131% 0,35 Ergebnis je Aktie Core* 1,16 +5% 1,10 -* fortzuführendes Geschäft

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 EBIT - underlying 109 +29% 6 85 Ergebnis nach Steuern/Dritten - underlying 89 +44% 3 62 Ergebnis je Aktie unverwässert - underlying 1,14 +39% 7 0,82 EBIT 98 +32% 4 74 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 52 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,96 +39% 5 0,69

DÜRR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Auftragseingang 963 +10% 2 872 Umsatz 966 -- 5 965 EBIT 81 -10% 4 90 Ergebnis nach Steuern 51 -25% 2 67 Ergebnis je Aktie 1,73 -7% 4 1,86 ===

Weitere Termine:

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Düsseldorf)

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/MLP SE, Jahresergebnis, Wiesloch

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q

08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2017

- DE/Isra Vision Systems AG, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: 10,9 Punkte zuvor: 11,0 Punkte 09:55 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -14.500 gg Vm zuvor: -25.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,4% zuvor: 5,4% -FR 08:45 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/+1,0% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj -US 14:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 64,0 zuvor: 65,7 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 3,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.746,40 -0,04% Nikkei-225 22.068,24 -1,44% Shanghai-Composite 3.265,48 -0,81% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.490,73 -0,29 DAX-Future 12.441,50 -1,17 XDAX 12.439,89 -1,22 MDAX 26.333,94 -0,24 TecDAX 2.621,55 0,12 EuroStoxx50 3.458,03 -0,15 Stoxx50 3.066,14 -0,34 Dow-Jones 25.410,03 -1,16 S&P-500-Index 2.744,28 -1,27 Nasdaq-Comp. 7.330,35 -1,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,14 -23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften am Mittwoch der Wall Street und den asiatischen Märkten nach unten folgen. Neben den überraschend falkenhaften Äußerungen des neuen Fed-Chefs Jerome Powell und den daraufhin steigenden Zinsen dürfte die deutlich Abschwächung der chinesischen Industrieaktivität belasten. Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen unter anderem von Bayer, der Erste Group Bank und Repsol.

Rückblick: Knapp behauptet - Europas Börsen haben am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Schlusslicht war der DAX. Mit seinem Minus litt der DAX etwas unter den Autoaktien, die wiederum leicht vom Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts belastet wurden. Die Möglichkeit von Fahrverboten drückte besonders auf VW, die um 0,9 Prozent nachgaben. BMW kamen mit kleinen Abschlägen davon, Daimler schlossen knapp im Plus. Einer der Stars des Tages waren Baumot. Sie gewannen 10,7 Prozent auf 2,18 Euro. Das Unternehmen bietet Hardware-Lösungen für die Nachrüstung von Diesel-Autos an. Für eine Kursexplosion von 20,5 Prozent beim Pay-TV-Sender Sky sorgte das überraschende Gegengebot durch Comcast. Die Amerikaner bieten 1.250 Pence je Sky-Aktie, und das auch noch komplett in bar. Zuvor hatte Fox nur 1.075 Pence geboten. Sky handelten damit aber deutlich über dem von Comcast gebotenen Preis, da Anleger nun auf einen möglichen Bieterwettbewerb zwischen Comcast und Fox setzen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Auf den DAX drückte auch das Schwergewicht BASF, dessen Aktien 2,1 Prozent verloren. Bernstein unterstrich, dass die Dividende enttäuscht habe. BASF legt nur 10 Cent auf die alte Dividende drauf und will nun 3,10 Euro ausschütten. FMC fielen ebenfalls um 2,1 Prozent, da hier die Quartalszahlen nicht gut ankamen. Die Aktien der Muttergesellschaft Fresenius ragten dagegen mit 4,4 Prozent Plus hervor. Hier trieb das mögliche Scheitern der Übernahme von Akorn in den USA. RWE gewannen 1,4 Prozent und profitierten damit von Übernahmespekulationen um die Tochter Innogy. Deren Aktien stiegen um 1,2 Prozent. Laut Börsen-Zeitung ist Eon an einer Teilübernahme des Versorgers interessiert. Als besonders interessant für Eon gelte das Stromnetz. Die Eon-Aktie verlor 1,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel ging es am Dienstag mit der schwachen Tendenz an der Wall Street weiter nach unten. Die Umsätze seien dabei allerdings nicht allzu hoch gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Washtec-Aktie wurde 0,5 Prozent fester getaxt. Nach dem erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte will Washtec eine höhere Dividende zahlen.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2018 01:39 ET (06:39 GMT)

Schwach - Die Aussicht auf einen möglicherweise steileren Zinspfad der US-Notenbank hat am Dienstag auf der Wall Street gelastet. Auslöser waren Aussagen des neuen US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Dieser hob besonders die positive konjunkturelle Entwicklung in den USA hervor. Sein Wachstumsausblick habe sich seit Dezember verbessert, sagte Powell. Am Markt wurde dies als vermeintlicher Hinweis darauf gedeutet, dass die US-Notenbank eventuell in diesem Jahr vier Mal das Zinsniveau anheben könnte. Bislang geht der Markt von drei Erhöhungen im laufenden Jahr aus. Besonders stark waren die Reaktionen beim Dollar und den US-Renditen, die deutlicher anzogen. Gegen ein höheres Tempo bei den Zinserhöhungen sprach ein schwacher Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter. Dieser hat sich im Januar deutlicher abgeschwächt als ohnehin befürchtet. Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Februar dagegen kräftiger als erwartet aufgehellt. Die Akron-Aktie brach um 38,4 Prozent ein. Grund waren Befürchtungen, die Übernahme durch die deutsche Fresenius könnte scheitern. Comcast verloren 7,4 Prozent. Comcast will mit einem Gegengebot über 22,1 Milliarden Pfund für die Sky plc die Offerte von 21st Century Fox überbieten. Deren Titel reduzieren sich um 3 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.31 Uhr EUR/USD 1,2227 -0,1% 1,2235 1,2244 EUR/JPY 130,97 -0,3% 131,35 131,56 EUR/CHF 1,1489 +0,0% 1,1488 1,1496 GBP/EUR 1,1364 -0,0% 1,1368 1,1350 USD/JPY 107,11 -0,2% 107,35 107,46 GBP/USD 1,3895 -0,1% 1,3910 1,3898 Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,8% 9.877,09 9.877,09

Der Dollar zog nach dem Powell-Redetext deutlicher an und stieg auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Der Euro rutschte im Gegenzug bis auf ein Tagestief bei 1,2221 Dollar. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,2244 Dollar. Vor allem die positiven Aussagen zur US-Konjunktur verliehen dem Greenback Auftrieb, hieß es aus dem Handel. Allerdings habe es keinen konkreten Hinweis gegeben, ob das Tempo der Zinserhöhungen tatsächlich beschleunigt werde.

Am Mittwochmorgen behauptet der Dollar seine Gewinne. Die Aussicht auf nunmehr vier statt drei US-Zinserhöhungen dürfte den Greenback vorerst weiter stützen, vermuten Analysten. Bei CBA heißt es jedoch, wichtiger für den Dollar sei der am Freitag zur Veröffentlichung anstehende PCE-Deflator. Dieses von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß liegt seit 2012 unter dem Zielwert der Fed. Aufgrund der jüngst gestiegenen Löhne in den USA könnte der PCE-Deflator ebenfalls gestiegen sein, vermutet CBA.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,66 63,01 -0,6% -0,35 +3,7% Brent/ICE 66,23 66,63 -0,6% -0,40 +0,1%

Die Erdölpreise gaben mit dem steigenden Dollar kräftig nach. Der WTI-Preis reduzierte sich zum US-Settlement um 1,4 Prozent auf 63,01 Dollar. Brent fiel um 1,3 Prozent auf 66,61 Dollar zurück. Übergeordnet stehe aber weiter die anziehende Ölförderung in den USA im Fokus, hieß es von einem Marktbeobachter. Diese dürfte es für das Erdölkartell Opec immer schwieriger machen, Angebot und Nachfrage ins Lot zu bringen. Die USA dürften noch im laufenden Jahr zum weltgrößten Rohölförderer aufsteigen, glaubt die Internationale Energie-Agentur.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,77 1.318,29 -0,0% -0,52 +1,1% Silber (Spot) 16,39 16,43 -0,2% -0,04 -3,2% Platin (Spot) 980,05 982,50 -0,2% -2,45 +5,4% Kupfer-Future 3,13 3,16 -0,8% -0,03 -5,1%

Der Goldpreis rutschte auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Die Aussicht auf schneller als bislang erwartete Zinsanhebungen belasteten das zinslose Edelmetall. Der Preis für die Feinunze sank zum US-Settlement um 1,1 Prozent auf 1.319 Dollar. Ein Markt-Analyst bezweifelte allerdings, dass es in diesem Jahr mehr als drei Zinserhöhungen geben wird, "da die Inflation weiter unter der Zielmarke der US-Notenbank von 2 Prozent liegt".

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DIESEL-FAHRVERBOTE I

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sieht für den Fall, dass Städte tatsächlich Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge verhängen, die Notwendigkeit einer Blauen Plakette. Wenn es zu Fahrverboten käme, dann müssten "die gekennzeichnet werden, die eben sauber sind und deswegen nicht unter Fahrverbote fallen", sagte Hendricks am Dienstagabend im ZDF. Ausnahmen müsse es auch etwa für Krankenwagen, Handwerker und Anwohner geben.

DIESEL-FAHRVERBOTE II

Nach dem Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat der für Verbraucherschutz zuständige Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) eine Entlastung der Autofahrer bei technischen Nachrüstungen gefordert. "Die Autofahrer dürfen nicht die Zeche zahlen für das Versagen der Autobranche", sagte Maas der Rheinischen Post. "Wir erwarten von der Automobilindustrie, dass sie Euro 5- und Euro 6-Fahrzeuge technisch nachrüstet. Alleinige Software-Updates reichen nicht aus", sagte der SPD-Politiker.

POLITIK DEUTSCHLAND

Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier hat eine Garantie dafür abgegeben, dass sich die Haushalts- und Steuerpolitik der Bundesregierung mit einem SPD-Politiker als Finanzminister nicht verändern wird. "Wir werden sicherstellen, dass die erfolgreiche Arbeit von Wolfgang Schäuble weitergeführt wird", sagte Altmaier, der in einer neuen großen Koalition Wirtschaftsminister werden soll, der Funke Mediengruppe.

MINDESTLOHN DEUTSCHLAND

Die Steigerung beim Mindestlohn in Deutschland bleibt einer Studie zufolge hinter der Entwicklung in anderen EU-Staaten zurück. In 19 der 22 EU-Mitgliedsländer, die über eine gesetzliche Lohnuntergrenze verfügen, sei diese im vergangenen Jahr oder zu Beginn des laufenden Jahres angehoben worden, heißt es in einer am Mittwoch von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Vergleichsstudie. In Deutschland sei der Mindestlohn nicht gestiegen - und die Bezieher hätten wegen der Inflation sogar einen leichten Reallohnverlust erlitten.

US-WAHLKAMPF

US-Präsident Donald Trump schmiedet bereits Pläne für seine Kandidatur bei der nächsten Präsidentenwahl im Jahr 2020. Wie sein Wahlkampfbüro am Dienstag mitteilte, ernannte Trump den Digitalexperten Brad Parscale zu seinem Kampagnenchef. Der 42-Jährige gehörte bereits 2016 zu Trumps Wahlkampfteam.

KONJUNKTUR CHINA

Die Industrieaktivität in China ist im Februar auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten gefallen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 50,3 von 51,3 im Januar. Ökonomen hatten mit 51,2 Punkten gerechnet. Das chinesische Neujahrsfest und der schwächere Export trugen zu dem Rückgang bei. Der Einkaufsmanagerindex des nicht verarbeitenden Gewerbes fiel auf ein Viermonatstief bei 54,4 Punkten im Februar nach 55,3 im Januar.

KONJUNKTUR JAPAN

Im Januar sank die Industrieproduktion in Japan um 6,6 Prozent im Vergleich vom Vormonat, nachdem sie im Dezember um 2,9 Prozent gestiegen war. Es handelte sich um den stärksten Rückgang seit fast sieben Jahren. Ökonomen hatten den Rückgang auf 4,0 Prozent geschätzt.

AAREAL BANK

hat 2017 sowohl ihre eigenen Erwartungen als auch die der Analysten erfüllt. Das Institut will für 2017 eine um 0,50 Euro höhere Dividende von 2,50 Euro je Aktie zahlen. Für das laufende Jahr geht die Aareal Bank von einem weiteren soliden Geschäftsjahr aus. Allerdings dürften die Rahmenbedingungen für ihr Geschäft angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen in Europa und einem hohen Wettbewerbs- und Margendruck auf wichtigen Zielmärkten anspruchsvoll bleiben. Deswegen will der Konzern sein Effizienzprogramm beschleunigen.

Die Zahlen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj 4Q17 ggVj 4Q16 Zinsüberschuss 148 -12% 152 -10% 169 Risikovorsorge 29 -12% 30 -9% 33 Provisionsüberschuss 61 +9% 59 +5% 56 Verwaltungsaufwand 123 -5% 119 -8% 130 Betriebsergebnis 66 -22% 67 -21% 85 Erg nach Steuern/Dritten* 44 +33% 38 +16% 33 Erg je Aktie 0,74 +35% 0,64 +16% 0,55

KLÖCKNER & CO

Der Umsatz kletterte 2017 um 9,8 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Das EBITDA legte um 12,3 Prozent auf 220 Millionen Euro zu. Es war nach Unternehmensangaben der beste Wert seit sieben Jahren. Das Konzernergebnis steigerte Klöckner auf 102 (Vorjahr: 38) Millionen Euro. Die Dividende wird um 50 Prozent auf 30 Cent erhöht. Für 2018 rechnet Klöckner in den Absatzmärkten Europa und USA mit einem Anstieg der realen Stahlnachfrage von 1 bis 2 Prozent bzw rund 3 Prozent. Der Konzernumsatz sollte dementsprechend leicht zunehmen. Das operative Ergebnis wird zumindest auf dem Niveau des Vorjahres erwartet, selbst wenn positive Preiseffekte ausbleiben sollten.

WASHTEC

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2018 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.