WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank will ihr dickes Kapitalpolster ein Stück weit abschmelzen. Infrage kommt eine Verwendung für Zukäufe und den Ausbau des eigenen Geschäfts sowie "ausdrücklich auch eine Rückgabe an die Aktionäre", wie der Gewerbeimmobilienfinanzierer am Mittwoch in Wiesbaden erklärte. Dabei geht es um eine Größenordnung von aktuell rund 150 Millionen Euro.

Hintergrund ist, dass die Aareal Bank zum Jahreswechsel bei voller Umsetzung der neuesten Eigenkapitalregeln (Basel III) auf eine harte Kernkapitalquote von 13,4 Prozent gekommen ist. Ausreichend sind nach Ansicht des Vorstands indes rund 12,5 Prozent. Über die Verwendung des bestehenden Überschusskapitals solle wie angekündigt noch im Laufe dieses Jahres entschieden werden, teilte die Bank mit.

"Richtschnur für unsere Entscheidung zur Verwendung von Überschusskapital wird sein, wie wir den größten Wert für unsere Aktionäre schaffen können", erklärte Bankchef Hermann Merkens. "Das gilt auch für den Fall, dass wir Kapital zurückgeben und für die Wahl des dafür unter den jeweiligen Marktbedingungen am besten geeigneten Weges."

Die Aareal Bank hat bereits angekündigt, trotz eines Gewinnrückgangs die Dividende für das vergangene Jahr auf 2,50 Euro aufstocken zu wollen - das ist ein Viertel mehr als im Jahr 2016./das/stk

ISIN DE0005408116

AXC0053 2018-02-28/08:10