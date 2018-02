Der österreichische Ziegelkonzern Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706) will für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,30 Euro ausbezahlen. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre 0,27 Euro. Damit wird die Ausschüttung um 11 Prozent angehoben. Darüber hinaus wird eine einmalige Sonderdividende von 10 Eurocent je Aktie durch die ANC Privatstiftung ausgeschüttet, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Auf Basis des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...