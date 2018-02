Die österreichische Erste Group (ISIN: AT0000652011) will für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 1,20 Euro ausbezahlen, nachdem im Vorjahr eine Ausschüttung in Höhe von 1,00 Euro je Aktie erfolgte, wie die Erste Group am Mittwoch mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 39,28 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,85 Prozent. Die Hauptversammlung ist am 24. Mai 2018 in ...

