Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für FMC nach Zahlen zum vierten Quartal von 92 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Christoph Gretler erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Dialysespezialisten bis 2020. Dabei berücksichtigte Gretler unter anderem die positiven Effekte der Steuerreform in den USA. Zudem verschob der Experte den Bewertungszeitraum./la/zb Datum der Analyse: 28.02.2018

