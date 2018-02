DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der E-Commerce-Händler Amazon verschafft sich ein stärkeres Standbein im Internet-Geschäft mit Sicherheitssystemen und zahlt Kreisen zufolge dafür wohl mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Der Konzern übernimmt das Start-up-Unternehmen Ring, einen Anbieter von Video-Türklingeln und smarten Sicherheitskameras. Die Akquisition, die nach dem Kauf von Whole Foods im vergangenen Jahr mit rund 13,5 Milliarden Dollar die zweitgrößte Akquisition von Amazon ist, unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, in eine atemberaubende Vielfalt von Märkten einzusteigen.

Die Übernahme von Ring dürfte nun primär darauf abzielen, den nächsten Schritt im Liefergeschäft zu gehen: Und zwar sich einen autorisierten Zutritt zum Domizil des Kunden zu schaffen, um so die Pakete sicher ausliefern zu können. Ring mit Sitz in Santa Monica wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen und bietet eine smarte Video-Türklingel an. Nutzer können so von ihrem Smartphone oder Tablet ihr Zuhause überwachen und mit den Besuchern kommunizieren. Zudem können Überwachungsaufnahmen in der Cloud gespeichert werden. Bereits im Dezember hatte Amazon einen Wettbewerber von Ring, nämlich das Start-up Blink mit ähnlichen Produkten, gekauft.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 64,0 zuvor: 65,7 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.746,40 -0,04% Nikkei-225 22.068,24 -1,44% Hang-Seng-Index 30.823,06 -1,43% Kospi 2.427,36 -1,17% Shanghai-Composite 3.264,15 -0,85% S&P/ASX 200 6.016,00 -0,68%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die asiatischen Börsen folgen am Mittwoch den US-Märkten nach unten. Besonders stark unter Druck stehen laut Händlern Immobilien-Aktien, Finanzwerte und Rohstofftitel. Auf die Stimmung drücken zum einen Zinsängste. Die Aussagen des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses werden dahingehend verstanden, dass die Wahrscheinlichkeit von vier statt drei Leitzinserhöhungen gestiegen ist. Zum anderen wird die Stimmung aber auch noch von schwachen Konjunkturdaten gedrückt. In China ist der PMI-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf den niedrigsten Stand seit 19 Monaten gefallen und liegt nur noch knapp über der Expansionsschwelle. Auch der PMI-Einkaufsmanager-Index für das nichtverarbeitende Gewerbe ist gesunken. Die japanische Industrieproduktion ist im Januar deutlich um 6,6 Prozent zurückgegangen. Hier war der Rückgang der stärkste seit fast sieben Jahren. Trotzdem steigt der Yen und belastet so auch die Stimmung am Aktienmarkt. Denn auch in Japan rechnen mehr und mehr Marktteilnehmer mit dem Beginn der Normalisierung der Geldpolitik. In Hongkong geben Tencent 3 Prozent ab, das chinesische Internet-Unternehmen plant den Einstieg in den indischen Markt.

US-NACHBÖRSE

Deutlich unter Druck geraten sind am Dienstag im nachbörslichen Handel die Aktien von Celgene. Sie verloren 6,8 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag des Pharmaherstellers auf Zulassung eines Mittels zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) abgewiesen hatte. Für die Aktie der Pizza-Kette Papa John's ging es um 7,6 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte im vierten Quartal schlechter abgeschnitten als erwartet. Auch die Ertragsziele für das laufende Jahr lagen klar unter den Erwartungen des Marktes. Geschäftszahlen und Ausblick von Express Scripts überraschten hingegen positiv. Die Aktie rückte daraufhin um 3,9 Prozent vor. Noch besser wurden Zahlen und Ausblick von Etsy aufgenommen: Die Titel sprangen um fast 15 Prozent nach oben. Bookings Holdings legten nach über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen auf nasdaq.com um 6,5 Prozent zu. Auf der Verliererseite ganz oben standen Frontier Communications mit einem Minus von 20 Prozent auf 7,40 Dollar. Das Telekomunternehmen hatten mit 1,03 Milliarden Dollar einen Verlust berichtet, der fast die Hälfte des Umsatzes von 2,3 Milliarden Dollar ausmachte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.559,67 -0,58 -149,60 3,40 S&P-500 2.759,00 -0,74 -20,60 3,19 Nasdaq-Comp. 7.363,93 -0,78 -57,54 6,67 Nasdaq-100 6.929,90 -0,85 -59,20 8,34 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 893 Mio 810 Mio Gewinner 683 1.976 Verlierer 2.301 998 Unverändert 93 109

Die Aussicht auf einen möglicherweise steileren Zinspfad der US-Notenbank hat am Dienstag auf der Wall Street gelastet. Auslöser waren Aussagen des neuen US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Dieser hob die positive konjunkturelle Entwicklung in den USA hervor. Sein Wachstumsausblick habe sich seit Dezember verbessert, sagte Powell. Am Markt wurde dies als vermeintlicher Hinweis darauf gedeutet, dass die US-Notenbank eventuell in diesem Jahr vier Mal das Zinsniveau anheben könnte. Bislang geht der Markt von drei Erhöhungen im laufenden Jahr aus. Besonders stark waren die Reaktionen beim Dollar und den US-Renditen, die deutlicher anzogen. Gegen ein höheres Tempo bei den Zinserhöhungen sprach ein schwacher Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter. Dieser hat sich im Januar deutlicher abgeschwächt als ohnehin befürchtet. Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Februar dagegen kräftiger als erwartet aufgehellt. Die Akron-Aktie brach um 38,4 Prozent ein. Grund waren Befürchtungen, die Übernahme durch die deutsche Fresenius könnte scheitern. Comcast verloren 7,4 Prozent. Comcast will mit einem Gegengebot über 22,1 Milliarden Pfund für die Sky plc die Offerte von 21st Century Fox überbieten. Deren Titel reduzieren sich um 3 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,27 4,4 2,22 106,4 5 Jahre 2,67 6,2 2,61 74,8 7 Jahre 2,84 5,8 2,79 59,7 10 Jahre 2,91 4,8 2,86 46,7 30 Jahre 3,18 3,0 3,15 11,7

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte mit den Powell-Aussagen um 5 Basispunkte auf 2,91 Prozent zu, nach 2,85 Prozent vor den Äußerungen des Nachfolgers von Janet Yellen. Vor allem die positiven Konjunktur-Aussagen hätten das Sentiment nach unten gedrückt, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:16 % YTD EUR/USD 1,2237 +0,0% 1,2235 1,2365 +1,9% EUR/JPY 130,99 -0,3% 131,35 134,78 -3,2% EUR/GBP 0,8797 +0,0% 0,8797 0,8873 -1,1% GBP/USD 1,3913 +0,0% 1,3910 1,3934 +2,9% USD/JPY 107,06 -0,3% 107,35 108,99 -4,9% USD/KRW 1082,58 +0,1% 1081,50 1083,99 +1,4% USD/CNY 6,3272 +0,2% 6,3170 6,2598 -2,8% USD/CNH 6,3258 -0,0% 6,3267 6,2728 -2,9% USD/HKD 7,8289 +0,0% 7,8272 7,8196 +0,2% AUD/USD 0,7805 +0,1% 0,7795 0,7869 -0,2% NZD/USD 0,7240 +0,0% 0,7237 0,7306 +2,0% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76 9.877,09 7.840,64 -31,24

Der Dollar zog nach dem Powell-Redetext deutlicher an und stieg auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Der Euro rutschte im Gegenzug bis auf ein Tagestief bei 1,2221 Dollar. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,2244 Dollar. Vor allem die positiven Aussagen zur US-Konjunktur verliehen dem Greenback Auftrieb, hieß es aus dem Handel. Allerdings habe es keinen konkreten Hinweis gegeben, ob das Tempo der Zinserhöhungen tatsächlich beschleunigt werde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,73 63,01 -0,4% -0,28 +3,9% Brent/ICE 66,23 66,63 -0,6% -0,40 +0,1%

Die Ölpreise gaben mit dem steigenden Dollar kräftig nach. Der WTI-Preis reduzierte sich zum US-Settlement um 1,4 Prozent auf 63,01 Dollar. Brent fiel um 1,3 Prozent auf 66,61 Dollar zurück. Übergeordnet stehe aber weiter die anziehende Ölförderung in den USA im Fokus, hieß es von einem Marktbeobachter. Diese dürfte es für das Erdölkartell Opec immer schwieriger machen, Angebot und Nachfrage ins Lot zu bringen. Die USA dürften noch im laufenden Jahr zum weltgrößten Rohölförderer aufsteigen, glaubt die Internationale Energie-Agentur.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,64 1.318,29 +0,0% +0,35 +1,2% Silber (Spot) 16,40 16,43 -0,2% -0,03 -3,2% Platin (Spot) 981,15 982,50 -0,1% -1,35 +5,6% Kupfer-Future 3,14 3,16 -0,7% -0,02 -5,0%

Der Goldpreis rutschte auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Die Aussicht auf schneller als bislang erwartete Zinsanhebungen belasteten das zinslose Edelmetall. Der Preis für die Feinunze sank zum US-Settlement um 1,1 Prozent auf 1.319 Dollar. Ein Markt-Analyst bezweifelte allerdings, dass es in diesem Jahr mehr als drei Zinserhöhungen geben wird, "da die Inflation weiter unter der Zielmarke der US-Notenbank von 2 Prozent liegt".

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-WAHLKAMPF

US-Präsident Donald Trump schmiedet bereits Pläne für seine Kandidatur bei der nächsten Präsidentenwahl im Jahr 2020. Wie sein Wahlkampfbüro am Dienstag mitteilte, ernannte Trump den Digitalexperten Brad Parscale zu seinem Kampagnenchef. Der 42-Jährige gehörte bereits 2016 zu Trumps Wahlkampfteam.

POLITIK USA

Dem US-Präsidentenberater Jared Kushner ist die Befugnis zur Einsichtnahme in streng geheime Dokumente entzogen worden. Das sagten am Dienstag zwei Insider in Washington, die damit entsprechende Medienberichte bestätigten. Hintergrund der von Stabschef John Kelly getroffenen Entscheidung ist, dass Kushner auch mehr als ein Jahr nach seinem Dienstantritt im Weißen Haus die Sicherheitüberprüfung für den Posten immer noch nicht vollumfänglich absolviert hat. Er verfügt nur über eine temporäre Sicherheitszulassung.

WAHL VENEZUELA

Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro hat offiziell seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl am 22. April eingereicht. Er wolle den "Weg und das Erbe unseres geliebten Führers Hugo Chávez in Richtung des wirtschaftlichen Wohlstands" weiter ausbauen, sagte Maduro, als er seine Unterlagen bei der venezolanischen Wahlbehörde einreichte.

BANK OF JAPAN

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, sprachvon der Notwendigkeit, die Geldpolitik sehr allmählich anzupassen, um der Wirtschaft nicht zu schaden. "Eine Notenbank sollte es vermeiden, der Wirtschaft einen Schock zuzufügen", sagte Kuroda in einer parlamentarischen Ausschusssitzung. Der BoJ-Chef räumte ein, dass es letztendlich zu einer Normalisierung kommen werde, nahm aber auch Bezug auf die Erfahrungen der USA. Als die US-Notenbank 2013 ein Ende ihrer Anleihekäufe signalisiert hatte, hatte das weltweit Turbulenzen an den Märkten ausgelöst.

KONJUNKTUR CHINA

Die Industrieaktivität in China ist im Februar auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten gefallen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 50,3 von 51,3 im Januar. Ökonomen hatten mit 51,2 Punkten gerechnet. Das chinesische Neujahrsfest und der schwächere Export trugen zu dem Rückgang bei. Der Einkaufsmanagerindex des nicht verarbeitenden Gewerbes fiel auf ein Viermonatstief bei 54,4 Punkten im Februar nach 55,3 im Januar.

KONJUNKTUR JAPAN

Im Januar sank die Industrieproduktion in Japan um 6,6 Prozent im Vergleich vom Vormonat, nachdem sie im Dezember um 2,9 Prozent gestiegen war. Es handelte sich um den stärksten Rückgang seit fast sieben Jahren. Ökonomen hatten den Rückgang auf 4,0 Prozent geschätzt.

