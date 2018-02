Von Olaf Ridder

LEVERKUSEN (Dow Jones)--Für Bayer ist es im vierten Quartal nur in der Pharmasparte gut gelaufen. Deutliche Einbrüche im Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten und in der Agrarchemie sorgten für einen Rückgang beim operativen Ergebnis. Im Pharmageschäft stieg der Gewinn dagegen. Das bereinigte EBITDA im Konzern fiel um 1,3 Prozent auf 1,783 Milliarden Euro und traf damit in etwa die Analystenerwartungen.

Der Überschuss fiel mit 148 Millionen Euro um zwei Drittel geringer aus. Dafür ist ein negativer Einmaleffekt von 455 Millionen Euro aus der US-Steuerreform verantwortlich. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäft stieg wegen eines Basiseffektes um 28,2 Prozent auf 1,41 Euro.

Der Umsatz ging um 2,6 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro zurück. Dämpfend wirkte der schwache Dollar. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stiegen die Einnahmen um 2,7 Prozent.

Von Vara Research befragte Analysten hatten im Schnitt mit 8,84 Milliarden Euro Umsatz, einem bereinigten EBITDA von 1,79 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 753 Millionen Euro gerechnet.

Für 2018 erwartet Bayer Umsatz und Ergebnis auf Vorjahresniveau, bereinigt um Wechselkurse und Portfolioveränderungen dürfte der Umsatz aber prozentual niedrig bis mittel einstellig wachsen. Das bereinigte EBITDA sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführtem Geschäft sollen währungsbereinigt jeweils mittel einstellig zulegen. Im Ausblick sind vorübergehende Ausfälle in der Pharmaproduktion berücksichtigt. Sie dürften das EBITDA mit etwa 300 Millionen Euro belasten.

