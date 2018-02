TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist die Industrieproduktion im Januar so stark eingebrochen wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die Produktion sei im Vergleich zum Dezember um 6,6 Prozent gesunken, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie am Mittwoch in Tokio mit. Damit erfährt sie ihren härtesten Rückschlag seit März 2011, als Erdbeben, Tsunami und Atom-Katastrophe den Inselstaat trafen. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Rückgang gerechnet, aber nur um 4,0 Prozent.

Die Industrieproduktion ließ in allen Sektoren nach, auch der wichtige Automarkt verzeichnete schlechte Werte. Die jüngste Stärke der japanischen Währung Yen und protektionistische Handelsmaßnahmen der USA könnten Analysten zufolge mit zu den negativen Zahlen beigetragen haben. Die Marktbeobachter rechnen aber damit, dass das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal diesen Jahres weiter ansteigt.

Die globale Nachfrage hat in Japan für ein über acht Quartale anhaltendes Wachstum gesorgt - Japans längste Expansion in fast drei Jahrzehnten. "Im Moment glaube ich nicht, dass wir unsere Ansicht ändern müssen, dass Japans Wirtschaft sich weiter erholen wird", sagte Taro Saito, Leiter der Wirtschaftsanalysen am Forschungsinstitut NLI. Seiner Einschätzung nach handelt es sich beim Januar-Rückschlag nur um eine Ausnahme, nachdem die Exporte im Januar robust waren./elm/jkr/stk

