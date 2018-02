B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG startet mit schwachem ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2017/18

BRAIN AG startet mit schwachem ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2017/18

Zwingenberg, 28. Februar 2018

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG hat heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 veröffentlicht. Demnach erzielte die BRAIN-Gruppe im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017 eine Gesamtleistung in Höhe von 6,0 Mio. EUR gegenüber 6,6 Mio. EUR in der Vorjahresperiode und liegt damit etwa 8,7% unter Vorjahresniveau. Der Konzernumsatz fiel um 13,1% von 6,1 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR. Das bereinigte Konzern-EBIT verbesserte sich deutlich um 0,6 Mio. EUR auf -1,7 Mio. EUR. Der Operative Cashflow stieg deutlich auf 1,4 Mio. EUR (Vorjahresperiode -0,1 Mio. EUR), was auf eine deutliche Verbesserung des gebundenen Kapitals in Form von Forderungen zurückzuführen ist.

Im Segment BioScience führten vor allem Verzögerungen bei Abschlüssen im Rahmen von Neu- und Anschluss-Kooperations-projekten zu einem unerwarteten Rückgang der Gesamtleistung auf 2,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal (3,2 Mio. EUR). Dies entspricht einem Rückgang um 8,5%. Das bereinigte EBIT des Segments BioScience konnte durch eine Optimierung von Kostenstrukturen von -2,3 Mio. EUR im Vergleichsquartal auf -1,5 Mio. EUR verbessert werden.

Beim produktbezogenen Geschäft des Segments BioIndustrial führte in erster Linie das Ausbleiben von antizipierten Folgebestellungen eines Großkunden im Kosmetiksegment sowie die von diesem Kunden noch nicht realisierte Erschließung neuer Absatzwege im ersten Quartal 2017/18 zu einem Rückgang der Gesamtleistung um 9,4% auf 3,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr mit 3,4 Mio. EUR. Durch den unerwarteten Umsatzrückgang verschlechterte sich das EBIT des Segments BioIndustrial von 0,0 Mio. EUR im Vorjahr auf -0,2 Mio. EUR im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18.

Das bereinigte Konzern-EBIT, welches aus Sicht der Gesellschaft das operative Geschäft am besten darstellt, verbesserte sich Segment-übergreifend im Vorjahresvergleich von -2,3 Mio. EUR auf -1,7 Mio. EUR.

Die langfristigen Vermögenswerte blieben mit 14,9 Mio. EUR per 31.12.2017 gegenüber dem 30.09.2017 nahezu unverändert. Die kurzfristigen Vermögenswerte verringerten sich um 2,2 Mio. EUR auf 51,4 Mio. EUR. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2017 45,0 Mio. EUR gegenüber 47,4 Mio. EUR per 30.09.2017. Beide Rückgänge spiegeln im Wesentlichen das Periodenergebnis wider. Die langfristigen Schulden blieben zum 31.12.2017 mit 12,7 Mio. EUR auf dem gleichen Niveau wie zum 30.09.2017. Die kurzfristigen Schulden erhöhten sich leicht von 8,4 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR.

"Um die Umsatzpotenziale der BRAIN-Innovationen im Zukunftsmarkt Bioökonomie zukünftig intensiver realisieren zu können, haben wir seit Beginn des Geschäftsjahres 2017/18 eine Reihe von strategischen Maßnahmen ergriffen. Darunter fallen zum Beispiel die Ausweitung unserer M&A-Strategie, die Verstärkung der Internationalisierung des BRAIN-Geschäfts sowie der Vollzug von produkt-spezifischen Ausgründungen. Damit streben wir zukünftig eine schnellere Vermarktung von Produkt- und Prozessinnovationen im Geschäftssegment BioIndustrial an. Das Geschäftssegment BioScience bleibt dabei unverändert die zweite Säule der BRAIN", sagt Dr. Jürgen Eck, CEO der BRAIN AG.

"Wir gehen trotz des unerwarteten Rückgangs des Umsatzes im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 für das gesamte Geschäftsjahr weiterhin von einem, organisches und anorganisches Wachstum zusammengerechnet, zweistelligen Umsatzwachstum bei der BRAIN Gruppe aus", ergänzt Frank Goebel, CFO der BRAIN AG.

Eckdaten Finanzlage (erste drei Monate des Geschäftsjahres 2017/18)

(in Mio. EUR) 3M 3M 2017/18 2016/17 Umsatz 5,3 6,1 Gesamtleistung1 6,0 6,6 BioScience 2,9 3,2 BioIndustrial 3,1 3,4 Bereinigtes EBIT -1,7 -2,3 Anteilsbasierte Mitarbeitervergütung AnalytiCon -0,1 -0,4 Post IPO Framework Agreement 0 -1,8 Akquisitions- und Integrationskosten -0,3 0 EBIT -2,1 -4,4 Cashflow aus operativer Tätigkeit 1,4 -0,1 Liquide Mittel2 zum 31.12. 39,5 17,5

1 Umsatzerlöse + Bestandsveränderungen + sonstige Erträge inkl. Erlöse aus

F&E-Förderung 2 Zahlungsmittel und Termingeldeinlagen

Ausführlichere Erläuterungen zu den Quartals-Finanzzahlen und Finanztabellen sind in der Quartalsmitteilung zum 31. Dezember 2017 enthalten, abrufbar unter www.brain-biotech.de/investor-relations/finanzpublikationen.

Über BRAIN

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG; ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de.

Kontakt Investor Relations:

BžRžAžIžN Biotechnology Research And Information Network AG Dr. Martin Langer Executive Vice President Corporate Development Darmstädter Str. 34-36 64673 Zwingenberg Deutschland Tel.: +49-(0)-6251-9331-0 Fax: +49-(0)-6251-9331-11 E-Mail: ir@brain-biotech.de www.brain-biotech.de

