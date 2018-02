flatex Morning-news EUR/USD

Am Dienstag standen eine Reihe von volkswirtschaftlichen Daten zur Marktbewertung an. Das Highlight waren neben dem US-Verbrauchervertrauen von Conference Board (höchster Stand seit November 2000) vor allem die Verlautbarungen des neuen Fed-Chefs Jerome Powell, der vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses testierte, von graduell steigenden Zinsen sprach und so den Greenback befeuerte.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief vom 09. Februar 2018 bei 1,2206 bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 16. Februar 2018 bei 1,2556 wären die nächsten Widerstände bei 1,2288/1,2340/1,2380/1,2422/1,2473 und 1,2556 zu finden. Die Unterstützungen kämen bei 1,2206/1,2123/1,2072 und 1,1990 in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/