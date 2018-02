Fünf Jahre lang wartete Aixtron auf das Erreichen von schwarzen Zahlen. Denn fünf Jahre in Folge schrieb der Chipanlagenbauer rote Zahlen. Im Jahr 2017 schaffte es Aixtron also endlich in die schwarzen Zahlen. Vor allem der Umsatz im letzten Quartal half dabei, denn dieser war 10 Prozent über den Erwartungen und lag bei 230 Millionen Euro. Der operative Gewinn erreichte 4,9 Millionen Euro, wo doch noch 2016 ein Verlust von 21,4 Millionen Euro zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...