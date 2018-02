Nach einem schwierigen Jahr 2017 sieht sich SMA Solar in 2018 wieder auf Wachstumskurs. Die Milliardengrenze beim Umsatz ist das große Ziel in 2018. Wichtig hierfür werden die Geschäfte in Asien und Europa sein, die der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen vor allem fokussieren will. Weitere Hoffnung legt das Unternehmen aus Hessen auf die steigende Nachfrage nach Systemtechnik für Speicheranwendungen. Weitere Vorstöße in neue Geschäftsfelder, ...

