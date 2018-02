FRANKFURT (Dow Jones)-- Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert im frühen Handel am Mittwoch 8 auf 12.427 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.440 und das Tagestief bei 12.420,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.597 Kontrakte. Sollte die Unterstützung bei 12.400 nicht halten, dürfte der Future rasch in Richtung 12.300 rutschen. Nach oben liegt die 200-Tagelinie bei 12.738 Punkten, und damit in weiter Entfernung.

February 28, 2018 02:20 ET (07:20 GMT)

