Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien des Aromenherstellers Symrise von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz dehnte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft aus und passte sich damit an die Bewertung anderer konsumorientierter Chemiewerte innerhalb Europas an. Insofern steige sein Kursziel, obwohl er seine Prognosen teilweise gesenkt habe./la/tih Datum der Analyse: 28.02.2018

ISIN: DE000SYM9999