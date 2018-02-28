BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 1930 (1950) CHF - 'UNDERWEIGHT' CITIGROUP SENKT BAT AUF 'NEUTRAL' (BUY) GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 100 (96) EUR - 'NEUTRAL' HSBC SENKT ENGIE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 14,10 (16,20) EUR JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 81 (83) CHF - 'HOLD' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 5185 (5610) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 65 (60) EUR - 'EQUAL WEIGHT'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 96 (92) EUR - 'OUTPERFORM'JPMORGAN HEBT HEIDELBERGCEMENT AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 84 EURLAMPE HEBT ALLIANZ SE AUF 'KAUFEN' (HALTEN) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses...Den vollständigen Artikel lesen ...