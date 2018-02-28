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ALLIANZ SE
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
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FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA87,20+0,83 %
NESTLE SA65,60-1,18 %
SYMRISE AG66,72-0,27 %