FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ABATTIS BIOCEUTICALS CORP 115 CA00258G1037
AB/FROM ONWARDS 28.02.2018 08:00 CET
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ABATTIS BIOCEUTICALS CORP 115 CA00258G1037
AB/FROM ONWARDS 28.02.2018 08:00 CET