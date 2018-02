Führender Betreiber im Nahen Osten bietet erstmals kundenzentrierte Datenpläne an

MATRIXX Software (http://www.matrixx.com) gab heute bekannt, dass Ooredoo, ein führendes Kommunikationsunternehmen aus dem Oman, MATRIXX Software beauftragt hat, die Einführung der ersten volldigitalen, personalisierten Mobilfunkpläne im Sultanat zu ermöglichen. Ooredoo Oman implementierte MATRIXX Digital Commerce in weniger als sechs Monaten und stellte die Infrastruktur bereit, die für die schnelle Einführung der neuen digitalen Angebote von Ooredoo erforderlich ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180227006884/de/

Mit den neuen, personalisierbaren Plänen können Nutzer jetzt über die preisgekrönte App von Ooredoo Oman Prepaid-Pläne online auf ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden. Zudem profitieren sie von unbegrenztem Zugriff auf soziale Netzwerke. Als erste Lösung ihrer Art im Nahen Osten spiegelt dieser personalisierte Online-Ansatz für Mobilfunkpläne einen weltweit wachsenden Trend wider, bei dem Betreiber ihre beschränkten Einheitspläne zugunsten personalisierbarer Lösungen aufgeben. Die Verbraucher können somit ihre Pläne leicht an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

"Unsere Kunden haben sehr hohe Erwartungen an ihr digitales Erlebnis", sagte Ian Dench, CEO von Ooredoo Oman. "Unsere Wahl fiel auf MATRIXX Software und ihre Plattform MATRIXX Digital Commerce, weil wir damit unsere digitale Transformation beschleunigen und neue Maßstäbe in Bezug auf die Kundenzufriedenheit im Oman setzen konnten."

Nach der Markteinführung können Neukunden, die von diesem innovativen Produkt profitieren möchten, die SIM-Karte erwerben, indem sie die App von Ooredoo Oman herunterladen. Dort können sie eine Telefonnummer sowie eine Liefermethode auswählen oder ganz einfach den nächstgelegenen Shop von Ooredoo besuchen. Bestehende Kunden können ohne zusätzliche Kosten über die App von Ooredoo Oman upgraden, indem sie in der App einfach die Option ‚Bestehende Nummer migrieren' wählen.

"Weltweit konzentrieren sich CEOs darauf, NPS zu optimieren, die Margen zu erhöhen und neue Einnahmequellen zu erschließen", sagt Dave Labuda, CEO, CTO und Gründer von MATRIXX Software. "Der optimale Weg zu diesen Verbesserungen führt über die rasche Einführung des digitalen Handels und eine verbesserte Kundenbindung. MATRIXX ermöglicht Kommunikationsunternehmen wie Ooredoo, unsere digitale Handelsplattform schnell, risikoarm und wirkungsvoll zu implementieren. Lösungen sind innerhalb von Monaten statt Jahren einsatzbereit, was in der Branche beispiellos ist."

Über Ooredoo

Das Unternehmen Omani Qatari Telecommunications Company SAOG ("Ooredoo") wurde im Dezember 2004 im Sultanat Oman gegründet und registriert. Es startete seinen Dienst im März 2005 als Herausforderer-Mobilfunkbetreiber im Oman und operierte ursprünglich unter dem Namen Nawras. Das Unternehmen erhielt 2009 die zweite Festnetzlizenz im Oman und startete im April 2010 seinen internationalen Gateway, im Mai 2010 seine Festnetz- und Breitbanddienste für Geschäftskunden sowie im Juni 2010 seine Festnetz- und Breitbanddienste für Privatkunden. Seit 2010 ist Ooredoo ein integrierter Telekommunikationsanbieter und betreut derzeit über 3 Millionen Kunden im gesamten Sultanat. Seit dem erfolgreichen Börsengang am 1. November 2010 ist Ooredoo an der Muscat Stock Market (MSM) unter dem Ticker "ORDS" notiert. Ooredoo ist mehrheitlich im Besitz von Ooredoo Q.S.C. und zählt auch eine Reihe bedeutender omanischer Aktionäre, was sicherstellt, dass das Unternehmen stark in die omanische Gesellschaft integriert ist. Ooredoo kann eine Reihe von Auszeichnungen vorweisen, darunter den Jury's Distinction Award for Customer Service Excellence in the Telecom sector 2013, Leading Telecommunications Company at the Arab Achievement Awards 2013, Best Operator Network at the Telecoms World Middle East 2013 Awards, den CommsMEA Award for Middle East Mobile Operator of the Year 2015 und Best Telecommunications Company at the Arab Achievement Awards, 2016.

Twitter: @OoredooOman

Facebook: www.facebook.com/OoredooOman

Instagram: @OoredooOman

YouTube: www.youtube.com/OoredooOman

Snapchat: Ooredoo_Oman

Über die Ooredoo-Gruppe

Ooredoo ist ein internationales Kommunikationsunternehmen, das im Mittleren Osten, Nordafrika und Südostasien tätig ist. Ooredoo bedient Verbraucher und Unternehmen in 10 Ländern und bietet mit einem umfassenden Angebot an Inhalten und Diensten ein beeindruckendes Daten-Benutzererlebnis über seine fortschrittlichen, datenzentrierten Mobilfunk- und Festnetze.

Ooredoo betreut 138 Millionen Kunden und erzielte einen Umsatz von 8,9 Milliarden USD (Stand 31. Dezember 2016). Die Aktien des Unternehmens sind an der Qatar Stock Exchange und der Abu Dhabi Securities Exchange notiert.

Twitter: @Ooredoo

Facebook: facebook.com/ooredoogroup

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ooredoo

YouTube: www.youtube.com/ooredoogroup

Über MATRIXX Software

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen MATRIXX Software engagiert sich dafür, Telekommunikationsbetreiber dabei zu unterstützen, sich als führende Akteure der digitalen Wirtschaft neu zu erfinden. MATRIXX Digital Commerce ist unsere mit mehreren Patenten ausgestattete Plattform, die wir ganz neu entwickelt haben, um als Grundlage für digitale IT-Architekturen der nächsten Generation zu dienen, die in der Lage sind, den rasanten Wandel zu unterstützen. Durch Innovationen in den Bereichen Engineering, Produkte, Vertrieb und Bereitstellung geben wir Betreibern von Kommunikationsdiensten die Geschwindigkeit, Flexibilität und Autonomie an die Hand, die sie brauchen, um ihren Kunden moderne digitale Erlebnisse zu ermöglichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180227006884/de/

Contacts:

Mercury Global Partners für MATRIXX

Natalee Gibson, +1 720-648-5784

Managing Director

matrixx@mercuryglobalpartners.com