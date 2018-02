Der Euro kann am Mittwoch einen leichten Gewinn verbuchen und so notiert der EUR/USD am neuen Tageshoch im Bereich der 1,2235/40. EUR/USD wartet nun auf das CPI Das Paar konsolidiert den Rückgang zur wichtigen 1,2200 Unterstützung, nach dem am gestrigen Tag die Stimmung gegenüber dem Dollar besser wurde. Der Greenback profitierte von der hawkish Haltung ...

