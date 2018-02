Timberland Securities Investment PLC: E7 Systems plant Kapitalerhöhung und Börsengang. Zertifizierung des neuesten Batteriemoduls innerhalb des Zeitplanes

DGAP-News: Timberland Securities Investment PLC / Schlagwort(e): Anleihe Timberland Securities Investment PLC: E7 Systems plant Kapitalerhöhung und Börsengang. Zertifizierung des neuesten Batteriemoduls innerhalb des Zeitplanes 28.02.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

E7 Systems plant Kapitalerhöhung und Börsengang. Zertifizierung des neuesten Batteriemoduls innerhalb des Zeitplanes

E7 Systems - ein führender Entwickler der Schlüsseltechnologie für Batteriespeichersysteme

Der boomende Markt der E-Bikes sowie der weltweite Hype um die Marke Tesla zeigen, welche immense Rolle den Batteriespeichern in unterschiedlichsten Marktsegmenten schon heute zukommt. Die aktuell drohenden Fahrverbote von Dieselfahrzeugen nicht nur in Deutschland zeigen die Notwendigkeit, dass kurzfristig Lösungen benötigt werden, die den Ansprüchen der Nutzer gerecht werden.

Die Batteriesysteme von E7 Systems zeichnen sich durch Kompaktheit und eine Leichtbauweise aus, wodurch sie über eine hohe volumetrische und gravimetrische Energiedichte verfügen. Diese sind die entscheidenden Parameter insbesondere für mobile Applikationen und stehen im direkten Zusammenhang beispielsweise mit der Reichweite eines Elektrofahrzeugs. Die Technologie von E7 Systems beruht auf einem modularen Konzept und weist eine nahezu beliebige Skalierbarkeit auf. Dadurch reichen deren Einsatzmöglichkeiten von Kleinakkumulatoren bis hin zu industriellen Großspeichersystemen, zu denen USV-Anlagen für Rechenzentren und Batterie-Container als Speicher für fluktuierende Energieträger zählen.

Aufgrund der Leistungsfähigkeit und Kompaktheit der E7 Systems-Technologie können zusätzlich neue Märkte erschlossen werden.

Die Schlüsseltechnologie von E7 Systems ist ein neu entwickeltes Packaging-System basierend auf der klassischen Rundzelle, die aus wirtschaftlicher und produktionstechnischer Sicht eine einfache, sichere, bewährte und kostengünstige Variante darstellt elektrische Energie zu speichern.

Zertifizierung des neuesten Batteriemoduls mit beeindruckenden Eigenschaften innerhalb des Zeitplanes

Großes Interesse in der Automobilindustrie und bei industriellen Anwendern

Die E7 Systems Technologie wird durch potentielle strategische Partner evaluiert. Hierzu gehören im Rahmen jeweils von Geheimhaltungsvereinbarungen (NDA) ein namhafter Automobilhersteller, der 2020 auf den Markt kommen möchte (Ziel: 15 Minuten Ladedauer für 80 % Aufladung und 500 km Reichweite bei 100%iger Ladung) und große international aufgestellte industrielle Investoren.

Die Vorbereitungen zur Zertifizierung des neuesten Batteriemoduls von E7 Systems ("Meisterstück"), das auf noch beeindruckendere Werte als die bisherigen E7 Systems Batteriemodule verweisen kann, werden im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein. Thomas Krämer, Board-Mitglied von E7 Systems: "Wir befinden uns mit der Vorbereitung zur Zertifizierung des neuesten Batteriemoduls innerhalb der strategisch gesetzten Zeitspanne. Unser neuestes Modul zeichnet sich durch beeindruckende volumetrische Eigenschaften bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Leistungsfähig aus. Das System besteht aus einer Bündelung von Lithium-Ionen-Rundzellen. Die Bündelung von mehreren Batteriezellen zu Modulen, "Packaging" genannt, gilt als eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien für die alltagstaugliche Umsetzung zur Elektromobilität. Mit dem neuesten Batteriemodul macht unser Unternehmen einen weiteren großen Schritt zum selbst gesetzten Ziel: der Entwicklung einer alltagstauglichen Batterie zum Einsatz in Elektroautos, die 500 Kilometer Reichweite hat, zu 80 % in 15 Minuten aufladbar ist und stets die volle Leistung zur Verfügung stellt. Die Technologie von E7 Systems bietet neben der E-Mobilität auch Lösungen für leistungsfähige, frei skalierbare Energiespeicher. Damit können mobile Lösungen ebenso realisiert werden wie Anwendungen im Wohn-und Geschäftshäusern sowie der Industrie."

Die Wachstumsfinanzierung von E7 Systems erfolgt derzeit über drei Inhaberschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren und einer Verzinsung von 6,75% p.a. (ISIN: XS1649889885, WKN: TS5C3B), 6,85% p.a. (ISIN: XS1649890388, WKN: TS5C4B) und 6,95% p.a. (ISIN: XS1649890545, WKN: TS5C5B), über die Timberland Securities Investment plc als Ankerinvestor und Aktionär in E7 Systems investiert. Die Wertpapiere sind an der Börse Frankfurt und an der Börse München gelistet.

Lithium-Ionen-Technologie weltweit auf dem Vormarsch

Die von E7 Systems verwendete Lithium-Ionen-Technologie ist ein wesentlicher Schlüssel für die Substitution von Verbrennungsmotoren durch Elektromotoren. Ihr Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Batterietechnologien besteht vor allem in der Energiedichte, der höheren Sicherheit, den vergleichsweise geringen Produktionskosten und der weltweit

verfügbaren Produktionskapazität. Batterien auf Lithium-Ionen-Basis werden zudem vor allem auch in industriellen Anwendungen zu einem großen Teil Blei-Säure-Batterien

ersetzen.

Aktuellen Schätzungen zufolge wird der Batteriemarkt für Lithium-Ionen-Anwendungen bis 2026 auf rund 185 Milliarden US-Dollar ansteigen (Basisjahr 2016: rund 43 Milliarden US-Dollar). Damit wird sich auch das Marktpotenzial für E7 Systems stark erhöhen.

Treiber für die Entwicklung zur Elektromobilität und die stark wachsende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batteriesystemen sind das veränderte Umweltbewusstsein und Megatrends wie Urbanisierung, Elektrifizierung und Industrie 4.0.

E7 Systems geht davon aus, dass die Nachfrage nach hochentwickelten Lithium-Ionen-Batteriesystemen stark steigen wird. Ein weiterer Trend ist die Urbanisierung: im Jahr 2050 werden voraussichtlich fast zwei Drittel der knapp 10 Milliarden Menschen in Städten leben. Dieser Anstieg erfordert einen effizienten und umweltfreundlichen Personennahverkehr, bei dem Lithium-Ionen-Batterien verstärkt zum Einsatz kommen werden. Nicht zuletzt sind verbesserte Batterie- und Speichertechnologien ein wesentliches Element für höhere Produktivität und Effizienz in der Fertigung und damit für den Megatrend Industrie 4.0.

E7 Systems plant Kapitalerhöhung und Börsengang

E7 Systems plant 2018 ein Aktienpaket von 100 Millionen Euro zu platzieren. Hierbei soll auch die Möglichkeit bestehen derzeit angebotene Anleihen in Aktien umzuwandeln, um sich direkt am Unternehmenserfolg beteiligen zu können. Die Kapitalerhöhung und Börsengang soll zum zügigen Ausbau des Wachstums dienen und die Basis für die weitere Entwicklung schaffen.

E7 Systems plant die Weiterentwicklung des Produktportfolios und den Aufbau der Produktion

E7 Systems ist im Gespräch mit industriellen Investoren zwecks Lizenzvergabe und die Umsetzung der Industrialisierung der E7 Systems-Systeme. Dies schließt ein potentielles Joint-Venture sowie den Erwerb neuer Aktien des Unternehmens ein.

Ziel ist es, über die Lizenzvergabe bzw. Joint-Venture sowie durch die angestrebte Kapitalerhöhung den Industrialisierungsprozess voranzutreiben. Hierbei ist u.a. der Aufbau einer Fabrik beabsichtigt ("Demonstrationsfabrik").

- Als Technologieführer wird mit dem Emissionserlös das Wachstum beschleunigt sowie lukrative Spezialmärkte in industriellen Anwendungen und ausgesuchte Segmente im Massenmarkt erschlossen werden

- Die Kapitalerhöhung (IPO) schafft auch finanzielle Flexibilität für wertsteigernde Akquisitionen

Neue Aktien sollen weitestgehend aus einer Kapitalerhöhung stammen; Timberland Securities Investment bleibt ein Ankerinvestor nach dem Börsengang.

Nähere Informationen finden Sie unter:

- http://jubilee.timberland-investment.com/ - www.e7.systems

Über e7 Systems

E7-Systems ist ein dynamisches und innovatives Unternehmen, welches im Bereich der Batteriespeichersysteme auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie tätig ist. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehört die Entwicklung von standardisierten sowie kunden- bzw. produktorientierten Batteriespeicherlösungen zugeschnitten auf die Anforderungen der jeweiligen Applikation.

E7 Systems verfügt über zu Patenten angemeldete Schlüsseltechnologien, mit deren Hilfe der weltweit stark wachsende Markt mobiler (KFZ, LKW u.a.) und stationären Energiespeichersysteme auf Lithium-Ionen-Basis bedient werden kann. Diese sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung.

Über Timberland Finance:

Timberland Finance ist über die Timberland Securities Investment plc an E7 Systems beteiligt. Timberland Finance steht für mehr als 20 Jahre Investmenterfolg. Unter der Marke Timberland Finance werden Aktivitäten der Timberland Capital Management GmbH, das seit 1998 Finanzdienstleistungsinstitut ist, europaweit angeboten. Im Bereich Capital Markets fungiert sie als Anbieter von Kapitalmarktdienstleistungen und übernimmt die Strukturierung und Durchführung von Fremd- und Eigenkapitaltransaktionen.

Bilder/Quelle: E7 Systems

Medienkontakt: Timberland Capital Management GmbH Tel. +49-2151-52404-0 presse@timberland-finance.com

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der E7 Systems oder der Timberland Securities Investment plc außerhalb Deutschlands und den weiteren öffentlichen Angebotsstaaten findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein mögliches Angebot der E7 Systems in Deutschland und den weiteren öffentlichen Angebotsstaaten würde ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und zu hinterlegenden Wertpapierprospekts der E7 Systems erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt würde zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt bei der E7 Systems zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und weiteren öffentlichen Angebotsstaaten bestehen, sowie aus Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und der weiteren öffentlichen Angebotsstaaten.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder der Industriezweige in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. E7 Systems, Timberland Securities Investment plc und/oder Timberland Capital Management GmbH werden die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus

sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

28.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

658635 28.02.2018

ISIN XS1649889885 XS1649890388 XS1649890545

AXC0065 2018-02-28/09:00