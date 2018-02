Die Bayer-Aktie zeigt sich heute deutlich schwächer - der Pharma- und Agrochemiekonzern rechnet nach einem schwierigen Jahr 2017 auch im neuen Geschäftsjahr nicht mit großen Sprüngen. 2018 wird mit einem Umsatz von 35 Milliarden Euro und damit in etwa auf dem Niveau des abgelaufenen Jahres gerechnet, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Auch das Ergebnis...

